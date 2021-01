Junge ÖVP ad Corona-Förderpaket: Schülerinnen und Schüler werden bestmöglich unterstützt!

Junge ÖVP begrüßt das vorgestellte Corona-Förderpaket. Schulen müssen bei den ersten Öffnungsschritten nach dem Lockdown dabei sein, sofern es die Infektionslage zulässt.

Wien (OTS) - Bereits seit Wochen sind alle Schülerinnen und Schüler in Österreich wieder im Distance Learning. Das heute von BM Heinz Faßmann vorgestellte Corona-Förderpaket enthält wichtige Maßnahmen, um etwaigen entstandenen Bildungslücken bestmöglich entgegenzuwirken. € 200 Millionen werden in den nächsten Monaten zusätzlich in die Hand genommen, um Förderstunden zu ermöglichen. „Davon profitieren Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und speziell unsere Maturanten“, so die designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Abgeordnete zum Nationalrat Claudia Plakolm. „Mit dem Ergänzungsunterricht in den Abschlussklassen gewährleisten wir eine gezielte Vorbereitung auf die Matura und alle anderen Abschlussprüfungen!“

Als freiwilliges Zusatzangebot wird in den Semester- und Osterferien eine Lernbetreuung in den Schulen eingerichtet. Darüber hinaus wird das Erfolgsmodell der Sommerschule weiter ausgebaut. „Auf diesem Weg können wir 50.000 lernschwache Schüler allein in den letzten beiden Sommerferienwochen gezielt fördern“, zeigt sich Plakolm erfreut.

„Unser gemeinsames Ziel muss es weiterhin sein, die Infektionszahlen soweit zu senken, dass auch endlich wieder ein Präsenzunterricht möglich ist“, fordert Plakolm. Die Maskenpflicht für alle Lehrer und Schüler ab der 5. Schulstufe, die von BM Faßmann angeschafften Selbsttests sowie die Ausdünnung durch den Schichtbetrieb werden - sobald es die Infektionszahlen hergeben - einen möglichst sicheren Schulbetrieb gewährleisten. „Für uns ist klar, dass die Schulen bei den ersten Öffnungsschritten nach dem Lockdown dabei sein müssen!“, so Plakolm abschließend.

