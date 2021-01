SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda zum Tod von Arik Brauer: „Abschied von einem großen Universalkünstler“

Wien (OTS/SK) - „Mit Arik Brauer verliert Österreich einen seiner vielseitigsten Künstler. Als Maler war er einer der wichtigsten Vertreter des phantastischen Realismus, als Bühnenbildner äußerst erfolgreich, als Sänger eine wichtige Stimme des Austropop und als politischer Mensch eine Stimme für Zivilcourage und Demokratie. Er war ein Universalkünstler, der Österreich und besonders seiner Heimatstadt Wien unschätzbar viel gegeben hat“, so SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda zum Tod von Arik Brauer. „Unser Mitgefühl gehört seiner Familie, die im Zentrum seines Lebens stand und die sein Vermächtnis weitertragen wird.“ ****



„Ich war so glücklich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meiner Kunst und meinem Wienerwald. Aber es gibt eine Zeit, da lebt man, und es gibt zwei Ewigkeiten da existiert man nicht.” - „Dieser von ihm überlieferte letzte Satz ist bezeichnend für ihn und seine Sicht auf die Welt. Wenn man die frühen Phasen seiner Biografie kennt, erkennt man auch die Großartigkeit dieses Satzes – sein Vermächtnis“, so Thomas Drozda. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at