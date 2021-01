Geschäftsführer Mario Heinisch wird Partner der Funk International Austria GmbH

Wir freuen uns, mit Mario Heinisch unsere Kultur der Inhaberführung in unserem Familienunternehmen nun auch in Österreich leben zu können. Herr Heinisch zeichnet sich durch seine starke Kundenorientierung, hohe fachliche Expertise und ausgesprochenen Teamgeist aus. Yorck Hillegaart, geschäftsführender Gesellschafter der Funk Gruppe

Wien/Hamburg (OTS) - 25. Januar 2021 – Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 ist der Geschäftsführer Mario Heinisch (49) neben der Funk Gruppe GmbH Mitgesellschafter der Funk International Austria GmbH, der österreichischen Landesgesellschaft des internationalen Versicherungsmaklers und Riskconsultants Funk.

Mario Heinisch, 1971 in Wien geboren, ist seit 2017 Geschäftsführer und CEO der Funk International Austria GmbH. Zuvor war er bei renommierten internationalen Maklerhäusern in verschiedenen Führungspositionen tätig und konnte sich als vertriebsorientierter Fachexperte für internationale Versicherungsprogramme einen Namen machen. Herr Heinisch gilt außerdem als anerkannter Spezialist für Immobilien- und Großbauprojekte.

Yorck Hillegaart, geschäftsführender Gesellschafter der Funk Gruppe, kommentiert die Aufnahme in den Gesellschafterkreis der Funk International Austria: „Wir freuen uns, mit Mario Heinisch unsere Kultur der Inhaberführung in unserem Familienunternehmen nun auch in Österreich leben zu können. Herr Heinisch zeichnet sich durch seine starke Kundenorientierung, hohe fachliche Expertise und ausgesprochenen Teamgeist aus.“

Über Funk

Funk International Austria ist das österreichische Tochterunternehmen der 1879 gegründeten Funk Gruppe mit Sitz in Hamburg. Als in 5. Generation inhabergeführter, unabhängiger Versicherungsmakler und Risk Consultant ist Funk seit 140 Jahren die beste Empfehlung für Unternehmen und beschäftigt über 1.360 Mitarbeitende an 35 internationalen Standorten. In Österreich betreuen 50 Mitarbeitende, vorwiegend Juristinnen und Juristen, Versicherungskaufleute, Betriebswirtinnen und Betriebswirte, Ingenieurinnen und Ingenieure, Funk-Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. An den vier regionalen Standorten werden Funk-Kunden in Österreich serviciert: Wien, Burgenland, Salzburg, Tirol. Im Fokus aller Expertinnen und Experten bei Funk stehen die individuellen Bedürfnisse der Kunden sowie deren ganzheitliche Beratung. Als Systemhaus für Risikolösungen vereint Funk die traditionellen Tätigkeiten eines technischen Versicherungsmaklers mit den Dienstleistungen eines modernen Beratungsunternehmens für Risikomanagement.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.funk-austria.com

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Stankovic, MA

fon: +43 1 58910 231

s.stankovic @ funk-austria.com