Blümel/Arnoldner: Große Trauer um Wiener Universaltalent Arik Brauer

Außergewöhnlicher und vielseitiger Künstler hinterlässt beeindruckendes Lebenswerk und eine tiefe Lücke in Wien

Wien (OTS) - „Mit Arik Brauer verliert unsere Stadt einen außergewöhnlichen Maler, Schriftsteller, Grafiker, Bühnenbildner, Liedermacher und Sänger. Als Universaltalent hat er das Leben der Wienerinnen und Wiener auf vielfältige Art und Weise inspiriert und begeistert. Er hinterlässt mit seinem beeindruckenden Lebenswerk eine große Lücke in unserer Stadt“, so der Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien Gernot Blümel. „Mit seiner Wortkunst und seinem Gespür für den Wiener Dialekt hat er zeitlose Volkslieder und damit Wiener Kulturgut geschaffen. Sein Werk ist untrennbar mit unserer Stadt verbunden, die er mit seiner Kunst und seinem Wirken reich beschenkt hat“, so Blümel.

Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner hält fest: „Arik Brauer bestimmte und prägte mit seinem Schaffen unzählige Einrichtungen, junge Kunstschaffende und Menschen über viele Jahrzehnte. Er war national und international einer der bedeutendsten Künstler unserer Stadt. Mit seinem pionierhaften Schaffen beschenkte er nicht nur unsere Bundeshauptstadt, sondern das ganze Land. Damit sicherte er Österreich und vor allem Wien einen Spitzenplatz in der internationalen Kulturlandschaft. Arik Brauer hinterlässt ein großes Lebenswerk, das es sorgfältig zu wahren gilt“, so Arnoldner.

Auch sein intensives Engagement für Demokratie und gegen den Antisemitismus gilt es hoch zu würdigen. Die Weitergabe seiner furchtbaren Erfahrungen aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Holocaust sind auch in Zukunft ein wichtiger Beitrag dafür, dass die NS-Gräueltaten nicht vergessen werden. „Trotz aller schrecklicher Erfahrungen hat er die Liebe zu seiner Heimatstadt nie verloren. Unsere Stadt verliert einen großen Wiener und ein unverkennbares Wiener Urgestein. Unser herzliches Beileid gilt Familie, Freunden und Wegbegleitern“, so Blümel und Arnoldner abschließend.

