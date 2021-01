„Klartext“ am 27.1. live in Ö1 und im RadioKulturhaus-Videostream: „Die Rückkehr der Großen Depression?“

Wien (OTS) - „Die Rückkehr der Großen Depression?“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 27. Jänner. Bei Klaus Webhofer diskutieren Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen), Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl und Georg Kapsch, Unternehmer und langjähriger Präsident der Industriellenvereinigung. „Klartext“ wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen und ist via Live-Videostream auf radiokulturhaus.ORF.at zu sehen.

Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, strauchelnde Betriebe, Gefahr sozialer Spannungen - die Corona-Pandemie ist nicht nur für das gesellschaftliche Leben eine große Belastung, sondern auch und gerade für Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Österreich sitzt da im selben Boot mit anderen Staaten in und außerhalb der EU. Überall verändern sich in der Krise die Arbeitsprozesse, Stichwort Homeoffice, überall sitzen die Hilfsmilliarden zwar locker, aber werden sie auch richtig investiert, rechnen doch Experten mit einer noch kommenden, enormen Pleitewelle? Bremsen die Hilfen gar notwendige Umstrukturierungen? Und müssen sich Wirtschafts- und Arbeitswelt nach der Krise auf so manchen Feldern neu erfinden? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen), Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl und Georg Kapsch, Unternehmer und langjähriger Präsident der Industriellenvereinigung – in „Klartext“ am Mittwoch, den 27. Jänner ab 18.30 Uhr, live in Ö1 und im ORF-RadioKulturhaus-Videostream.

