Ecker: Kein Steuergeld für Glyphosat!

Umwelt-Agrarförderungen müssen an Nicht-Einsatz des Pflanzengiftes geknüpft werden – Grüne fallen Umwelt in den Rücken

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker begrüßt und unterstützt die aktuelle Initiative von BäuerInnen, ÄrztInnen und NGOs gegen den Einsatz des Pflanzengiftes Glyphosat. „Es dauert schon viel zu lange, dass dieses Gift von unseren Feldern verbannt wird. Auf Bundesebne wird von der zuständigen Ministerin Köstinger kein einziger Schritt in diese Richtung unternommen. Im Gegenteil – die Ministerin blockiert auch noch die Möglichkeiten für ein Glyphosatverbot. Das ist ein Skandal!“, ist die SPÖ-Abgeordnete erzürnt. ****

Die nächste Gelegenheit für ein Verbot, so Ecker, gäbe es am 9. Februar im Landwirtschaftsausschuss des Parlaments. „Es liegt seit längerem ein fixfertiger SPÖ-Antrag vor, den man nur beschließen muss. Doch die Regierung wischt das Ansinnen jedesmal vom Tisch. Vor allem die Grünen haben zunächst groß einen eigenen Regierungs-Antrag und ihre Unterstützung dafür angekündigt, dass die Umwelt-Agrarsubventionen an den Nicht-Einsatz des Pflanzengiftes geknüpft werden und es kein Steuergeld für Glyphosat geben soll. Wenn es aber darauf ankommt, fallen sie einer intakten Umwelt und gesundem Essen in den Rücken“, kritisiert Ecker.

Die Landwirtschaftssprecherin der SPÖ fordert überdies, dass sich Ministerin Köstinger generell stärker für eine Reduktion des Pestizideinsatzes einsetzen soll. „Beim heute stattfindenden Rat für Landwirtschaft und Fischerei, bei dem es um die Regeln für die kommenden Agrarförderungen geht, hat sie gleich Gelegenheit dazu. 25 Prozent Bio-Landwirtschaft beweisen schließlich, dass Agrarwirtschaft auch ohne den Einsatz von Glyphosat geht“, so Ecker. (Schluss) sr/bj

