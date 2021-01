Samariterbund: Bildungsschere wird größer - intensiver Förderunterricht ist dringend nötig

Die Schulen handhaben es unterschiedlich. Besonders förderwürdige Kinder können manchmal in die Schule kommen, andere Schulen wiederum möchten das gar nicht. Wir als LernLeo, begrüßen es, wenn die Kinder in die Schule gehen. Wir merken die Folgen des fehlenden Präsenzunterrichts schon jetzt. Die Kinder sind viel introvertierter. Die Kommunikation fällt ihnen schwerer und sie vergessen das bisher Gelernte. Durch die fehlende soziale Interaktion in den Schulen wirken sie sehr eingeschüchtert und verschreckt

