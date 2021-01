Trotz Lockdowns öffnete MCI seine Türen virtuell

Virtuelles Open House ein voller Erfolg | Nachfrage weiter wachsend | 1000 Interessierte an Studium, Weiterbildung, Forschung & Career

Innsbruck (OTS) - Internationalität, Praxisnähe und innovative Forschungsprojekte - die Besucherinnen und Besucher des Virtuellen Open House konnten sich am 23. Jänner trotz Ausgangsbeschränkungen über die vielseitigen Schwerpunkte des MCI informieren.

„Neben der Vorstellung aller Studiengänge, einem spannenden Mix aus informativen Vorträgen, Expert Lectures und Erfolgsgeschichten ausgewählter Gäste standen besonders eine persönliche und individuelle Beratung mittels Videochat im Vordergrund“, erklärt Daniel Obernosterer, Leiter des Departments für Marketing & Communications an der Unternehmerischen Hochschule®.

Die intuitive Plattform des Virtual Open House wurde explizit auf die Bedürfnisse der zukünftigen Studierenden angepasst und bot informative Beiträge über die einzelnen Studien- und Weiterbildungsangebote sowie persönliche Einblicke von MCI Alumni, wie sie sonst nicht möglich sind.

Die Besucherinnen und Besucher nutzten die einmalige Möglichkeit, mit Studiengangsleiter*innen und Betreuer*innen via Text- und Videochats in Kontakt zu treten. „Nach den umfangreichen Informationen, die ich beim Virtual Open House erhalten habe, freue ich mich sehr, dass ich mich für ein Studium am MCI entschieden habe. Vor allem der Student Support, die echt tollen Möglichkeiten im Ausland zu studieren und die professionelle Online Lehre haben mich restlos überzeugt“, erklärt die Besucherin Sandra H.

