Gemeinsame Pressekonferenz von Berivan Aslan, Peter Pilz und Andreas Schieder zum Fall Öztürk

Wir fordern: Lückenlose Aufklärung der Causa Öztürk und klare Verteidigung der Meinungsfreiheit in Österreich

Wien (OTS) - Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz

• Mag.a Berivan Aslan (Grüne Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin), • Dr. Peter Pilz (Autor, Journalist, NR a. D.),

• Mag. Andreas Schieder (SPÖ Europaabgeordneter)

Moderation: Prof. Fred Turnheim

am Mittwoch, 27. Jänner 2021, um 10:00 Uhr auf Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/87027974517

Die Vorgeschichte ist bekannt: Am 15. September 2020 stellte sich ein mutmaßlicher ehemaliger Agent des türkischen Geheimdienstes der LPD Wien und gab an, dass er beauftragt worden war, die Menschenrechtsaktivistin und Politikerin Berivan Aslan zu töten. Aslan steht bis heute unter Polizeischutz.

Nach den weiteren Ermittlungsergebnissen wurden der ehemalige JETZT-Chef und Journalist Dr. Peter Pilz sowie der EU-Abgeordnete Mag. Andreas Schieder vom Wiener „Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung" als gefährdete Personen des Erdogan-Netzwerks in Kenntnis gesetzt.

Die genannten Personen wurden auch in einem Bericht der Erdogan-nahen Think-Tank "SETA" ("Stiftung für Politik-, Wirtschafts- und Sozialforschung") diffamiert und ins Visier genommen.

Nach Angaben des kurzzeitig in österreichischer Abschiebehaft befindlichen Beschuldigten soll dieser Attentatsplan ein "politisches Chaos" in Österreich verursachen.

Der Angeklagte wurde am 21. Dezember 2020, kurz vor Prozesstermin, nach Italien abgeschoben. Nach Angaben der britischen Zeitung "The Telegraph" soll er nun in Nordafrika untergetaucht sein.

Zudem gibt es seit September 2020 keine Stellungnahme zu dem Fall und keine lückenlose Aufklärung seitens der politischen Verantwortlichen.

Die gemeinsame Pressekonferenz über alle Parteigrenzen hinaus wird auf den Zoom, https://us02web.zoom.us/j/87027974517 kostenlos gestreamt. Außerdem wird die Pressekonferenz live über Facebook übertragen.

