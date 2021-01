Thema Gesundheit für Kinder und Jugendliche

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit unterstützt Wiener Kinder und Jugendliche, bewusst und gesund zu leben.

Wien (OTS) -



Das Wohlbefinden junger Menschen ist der Offenen Kinder- und Jugendarbeit seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund wird das Schwerpunktthema „Gesundheit“ die Arbeit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Wien 2021/22 prägen. In der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werden unter dem Titel „Gesundheitskompetenz.JA“ verstärkt Aktivitäten gesetzt.

Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter werden sich heuer mit den Auswirkungen der Pandemie beschäftigen, aber auch wichtige Themen wie Bewegung, Sport, gesunde Ernährung sowie die Fähigkeit zum Stressabbau, „digital wellbeing“ und vieles mehr behandeln.

Stärkung und Bewusstseinsbildung

Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr begrüßt den neuen Jahresschwerpunkt: „Massiv verstärkt durch die Pandemie ist zu beobachten, dass die Benachteiligung von besonders vulnerablen Gruppen gestiegen ist. Dies wirkt sich negativ auf die psychische und physische Gesundheit aus. Deshalb ist es wichtig, hier massiv gegenzusteuern“.

„Dass Gesundheit das wichtigste Gut ist, ist uns allen bewusst, und dieses Jahr ist das Thema aktueller denn je. Wir wollen Kinder und Jugendliche mit Gesundheitskompetenz ausstatten, sie sensibilisieren und dabei unterstützen, selbstbewusst und psychisch gesund durchs Leben gehen zu können,“ so Landesjugendreferent Karl Ceplak. „Gleichzeitig wollen wir sie ermutigen auf ihren Körper und ihre Identität stolz zu sein, ihre Wahrnehmung diesbezüglich zu schärfen sowie gesund und glücklich sein zu können.“

Rund 800 Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter im Einsatz

Unter Federführung der Stadt Wien – Bildung und Jugend wird jedes Jahr ein thematischer Schwerpunkt gesetzt, der in individuellen und an die unterschiedlichen Alters- und Zielgruppen ausgerichteten Maßnahmen aller in diesem Bereich tätigen Organisationen einfließt. Mit der Schwerpunktsetzung wird jährlich wechselnd einem wichtigen Thema mehr Gewicht verliehen als anderen Themen. So werden sich heuer alle rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit in 21 Vereinen mit dem Thema Gesundheit beschäftigen.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit richtet ihre Angebote an junge Menschen und erreicht durch ihre Beziehungsarbeit eine Vielzahl Jugendlicher, auch jene, die sozialen Benachteiligungen ausgesetzt sind. Sie findet nicht nur in Jugendzentren und anderen Einrichtungen statt, sondern auch mobil im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel in Parkanlagen. Alle Angebote sind kostenlos, freiwillig und an keine Mitgliedschaft gebunden.

Da Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter Vorbildfunktion haben, werden Schulungen und Fortbildungsmöglichkeiten in Kooperation mit dem Institut für Freizeitpädagogik (IFP) von WIENXTRA angeboten.

Genaue Infos dazu sind im Mission Statement zu finden, welches auf der Website https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/ unter „Jugendarbeit“ zur Verfügung steht.

