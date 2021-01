Ein Verkehrstoter in der vergangenen Woche

Neun Verkehrstote zwischen 1. und 24. Jänner 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starb eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall. Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 18. Jänner 2021, im Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, bei dem eine 71-jährige Pkw-Lenkerin getötet wurde. Der Lenker eines Klein-Lkws geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gegen die Leitschiene gestoßen und kam mittig zwischen dem ersten und dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Die 71-jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Der Klein-Lkw-Lenker und dessen Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Eine Person kam in der Vorwoche auf einer Schnellstraße ums Leben und musste im Burgenland beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursache war Unachtsamkeit/Ablenkung. Der tödliche Verkehrsunfall war kein Alleinunfall.

Vom 1. bis 24. Jänner 2021 gab es im österreichischen Straßennetz neun Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 15, 2019 waren es ebenfalls neun.

