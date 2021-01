MORGEN, 26. Jänner: Start der ersten großen Einbürgerungskampagne in Österreich!

Wir fordern ein Ende der ausgrenzenden Nichteinbürgerungspolitik!

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Expert*innen und Betroffenen startet SOS Mitmensch die erste große Kampagne in Österreich gegen den wachsenden Ausschluss hier lebender Menschen von der österreichischen Staatsbürgerschaft. Ganz besonders betroffen sind hier geborene und hier aufgewachsene Kinder und Jugendliche. Laut aktueller Studie ist Österreich in Europa gemeinsam mit Bulgarien das Schlusslicht beim Zugang zur Einbürgerung. Bereits mehr als 220.000 in Österreich geborene junge Menschen haben aufgrund der extrem hohen Einbürgerungshürden keine österreichische Staatsbürgerschaft. Zu den Fakten und gravierenden Folgen dieser Ausgrenzungspolitik nehmen Expert*innen und Betroffene Stellung. Ziel der Kampagne von SOS Mitmensch ist ein faires Einbürgerungsrecht für alle in Österreich lebenden Menschen und ganz besonders für hier geborene und aufgewachsene Kinder und Jugendliche.

