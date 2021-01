Takeda Österreich ist Top Employer 2021

Weltweit wurden 38 Standorte des biopharmazeutischen Unternehmens ausgezeichnet

Wien (OTS) - 25. Jänner 2021 – Takeda Österreich, der größte Pharmaarbeitgeber des Landes, wurde erneut als „Top Employer Austria 2021“ ausgezeichnet. Das internationale Unternehmen erhält die Zertifizierungen auf globaler, europäischer und nationaler Ebene für die herausragende Arbeitsumgebung, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Takeda geboten wird.

Top Employer auf allen Ebenen

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde Takeda International offiziell vom Top Employers Institute als „Global Top Employer 2021“ ausgezeichnet. Die Zertifizierung wird jährlich an Unternehmen weltweit vergeben, die Mitarbeitende in das Zentrum ihres unternehmerischen Handelns stellen. Alexandra Hilgers, Human Resources Director bei Takeda in Österreich, erklärt stolz: „Die neuerliche ‚Top Employer‘-Zertifizierung für Takeda Österreich trägt wesentlich zur weltweiten Auszeichnung bei, denn Takeda in Österreich ist mit 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte Standort im globalen Takeda Netzwerk. Es ist uns ein ernsthaftes Anliegen, optimale Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeitenden zu schaffen, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Die wiederholte Auszeichnung ist ein großartiger Erfolg für uns alle.“

Für die Evaluation wurden alle Niederlassungen von Takeda in ganz Österreich umfassend analysiert und nach objektiven Kriterien bewertet. Dafür untersucht das Top Employers Institute zehn Praxisbereiche: Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits sowie Unternehmenskultur.

Familienfreundlicher Great Place to Work

Top Employer 2021 ist nicht die einzige Zertifizierung, die Takeda erhalten hat. Takeda in Österreich wurde auch als Great Place to Work® ausgezeichnet. Auch das Zertifikat „Beruf und Familie“ trägt der Arbeitgeber bereits seit vielen Jahren und zeichnet Takeda als familienfreundliches Unternehmen aus.

Lehrlingsauszeichnung Great Start!

Als größter Pharmaarbeitgeber des Landes ist sich Takeda Österreich auch seiner großen Verantwortung als Lehrbetrieb bewusst. 2021 werden über 70 Lehrlinge ihren Einstieg ins Berufsleben im Rahmen einer Lehre bei Takeda erleben. Das Great Place to Work Institut hat auch vor kurzem das betriebliche Lehrlingskonzept evaluiert, die bereits eingestellten Lehrlinge befragt und am 15. Dezember 2020 die Zertifizierung „Great Start!“ für ein Jahr vergeben.

Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung

Takeda in Österreich trägt dieses Gütesigel bereits seit 2012 und seit Dezember 2020 für weitere drei Jahre. Ein Betriebliche-Gesundheitsförderung-Gütesiegel erhalten jene Betriebe, die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) nach den Kriterien des Europäischen Netzwerkes für betriebliche Gesundheitsförderung (European Network for Workplace Health Promotion) realisiert haben. Das BGF-Gütesigel wird vom Österreichischen Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung für eine Laufzeit von jeweils drei Jahren verliehen.

Empowering our people to shine

Unter dem Motto „Empowering our people to shine” hat sich Takeda zum Ziel gesetzt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin zu unterstützen, ihr Potenzial voll entfalten zu können. Dazu setzt Takeda ein breites Programm an Weiterbildungen, Förderungen, Benefits und flexiblen freiwilligen Leistungen um. Beispielsweise werden Trainings- und Mentoringprogramme sowie Job Rotations geboten, aber auch viele Maßnahmen, die Eltern den Tagesablauf erleichtern – vom Betriebskindergarten über ein Putzerei-Service im Haus bis zu flexiblen Arbeitszeitmodellen.

Wer gerade auf Jobsuche ist, kann im eigenen Bewerbungsportal (www.takedajobs.com) offene Positionen bei Takeda Österreich finden.

Über Takeda international

Takeda ist ein patientenorientiertes, auf Innovationen beruhendes, globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich für eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft von Menschen weltweit engagiert. Takeda gehört zu den Top Ten in der Pharma-Branche. Als führendes Biotechnologie-Unternehmen hat sich Takeda unter anderem auf die Versorgung von Menschen mit seltenen und komplexen Erkrankungen spezialisiert.

Weitere Informationen unter https://www.takeda.com.

Über Takeda in Österreich

In Österreich arbeitet Takeda entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Takeda ist der größte Pharmaarbeitgeber Österreichs und somit ein wichtiger Teil der heimischen pharmazeutischen Industrie. Rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in die ganze Welt gelangen und Patientinnen und Patienten in Österreich Zugang zu innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Das Produktportfolio hilft österreichischen Patienten unter anderem in den Bereichen Onkologie, Gastroenterologie, Immunologie, Hämophilie und Genetische Erkrankungen. Die Entwicklungs- und Produktionsstandorte von Takeda befinden sich in drei Bundesländern, in Wien, Linz und Orth an der Donau.

Weitere Informationen unter https://www.takeda.at.

