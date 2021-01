VP-Generalsekretär Melchior: „Beachtlicher Zugewinn der Volkspartei bei Gemeinderatswahl in St. Pölten“

Wahl konnte trotz Corona-Pandemie sicher über die Bühne gehen

Wien (OTS) - „Der beachtliche Zugewinn der Volkspartei in Höhe von etwa 2,5% bei der heutigen Gemeinderatswahl in St. Pölten ist ein Grund zur Freude. Ich gratuliere unserem Spitzenkandidaten Matthias Adl und seinem Team zum deutlichen Stimmenzuwachs und wünsche alles Gute für alle bevorstehenden Aufgaben. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, die Wahl trotz der Corona-Pandemie möglichst sicher über die Bühne zu bringen“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

