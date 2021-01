VP-Generalsekretär Melchior gratuliert Bauernbund zum Erfolg bei den Landwirtschaftskammerwahlen in Oberösterreich und der Steiermark

Wahlergebnis bekräftigt Zufriedenheit mit der Arbeit des Bauernbundes

Wien (OTS) - „Im Namen der Volkspartei danke ich allen Funktionärinnen und Funktionären des oberösterreichischen sowie steirischen Bauernbundes für ihr großartiges Engagement in den vergangenen Jahren. Die heutigen Ergebnisse bei den Landwirtschaftskammerwahlen bekräftigen die Zufriedenheit der Bäuerinnen und Bauern mit der Arbeit des Bauernbundes. Ich gratuliere dem Bauernbund Oberösterreich, mit Präsidentin Michaela Langer-Weninger an der Spitze, zum starken Wahlergebnis von über 65%. Ebenso herzliche Gratulation an den Bauernbund Steiermark und Präsident Franz Titschenbacher zu über 70% Wählerzustimmung. Ich wünsche alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei Axel Melchior.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/