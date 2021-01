NEOS: Gratulation an Niko Formanek und sein Team zum Einzug in den GR

Nick Donig: „NEOS haben gezeigt, dass St.Pölten mehr kann - große Freunde über den Einzug in der insgesamt siebenten Landeshauptstadt“

Wien (OTS) - Herzliche Gratulation nach dem vorläufigen Wahlergebnis bei der Gemeinderatswahl in St.Pölten, womit NEOS den Einzug in den Gemeinderat der Landeshauptstadt schaffen. NEOS-Generalsekretär Nick Donig: „3,2 Prozent sind ein tolles Ergebnis und eine Verdoppelung der Stimmen, und das trotz extrem schwieriger Umstände im Wahlkampf. Das ist ganz klar der Verdienst von Niko Formanek und seinem Team, unterstützt von einer tollen niederösterreichischen Landesgruppe mit Landessprecherin, Landtagsabgeordneter Indra Collini an der Spitze. NEOS haben gezeigt, dass St.Pölten mehr kann und die Wählerinnen und Wähler haben das auch gesehen."



Der Einzug bedeutet aber nicht nur den nächsten Schritt für NEOS Niederösterreich. Mit dem Einzug in St. Pölten werden „NEOS nun in der insgesamt siebenten Landeshauptstadt für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger arbeiten, das ist auch aus Sicht des Bundes ein deutliches Zeichen, wie gut unsere Bewegung mittlerweile österreichweit verankert ist“ betont Donig.



Mit NEOS zieht Transparenz und Innovation in den Gemeinderat ein



Der NEOS Generalsekretär freut sich vor allem, dass die Wählerinnen und Wähler in St.Pölten damit klar den Wunsch nach frischem Wind im St.Pöltner Gemeinderat äußern: „Die St.Pöltnerinnen und St.Pöltner haben NEOS mit ihrer Stimme ganz klar den Auftrag gegeben, im St.Pöltner Gemeinderat einmal ordentlich zu lüften und frischen Wind einzubringen. NEOS im Gemeinderat bedeuten einen konsequenten Einsatz für mehr qualitative Betreuungsplätze, mehr Planung beim Bau, mehr Lebendigkeit in der Stadt und deutlich mehr Transparenz für St.Pölten.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu