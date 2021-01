GR-Wahlen St. Pölten – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren Matthias Stadler und seinem Team zu klarer absoluter Mehrheit

SPÖ unter Matthias Stadler verteidigt bei Gemeinderatswahl in St. Pölten eindrucksvoll die Absolute

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren Matthias Stadler und seinem Team herzlich zur klaren absoluten Mehrheit bei den heutigen Gemeinderatswahlen in St. Pölten. „Matthias Stadler und die SPÖ haben bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten die absolute Mehrheit eindrucksvoll verteidigt. Das Ergebnis von 56 Prozent der Stimmen ist eine eindeutige Bestätigung für die ausgezeichnete Arbeit von Matthias Stadler, der mit sozialdemokratischen Kernthemen – wie zum Beispiel Investitionen zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen – gepunktet hat. Das starke Votum zeigt, dass unsere sozialdemokratischen Kernthemen gerade in Krisenzeiten besonders wichtig sind“, so Rendi-Wagner und Deutsch heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/lp

