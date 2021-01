Welcome to the ABOUT YOU Re-Fashion Week 2021: Live-Produktion im Kraftwerk Berlin (FOTO)

AYFW 2021 als Live-Produktion mit zirkulärem Ansatz

ABOUT YOU produziert spektakuläre ABOUT YOU Show sowie neun innovative Brand Shows bekannter High-Street-Marken im Kraftwerk Berlin

Heidi Klum und Lena Gercke als Special Guests der AYFW 2021

Fashion Fans erwartet eine einzigartige Brand-Experience

Alle Fashion Show Filme nur 36 Stunden nach Live-Produktion auf Youtube und www.aboutyou-fashionweek.de verfügbar

Im Rahmen der Berlin Fashion Week präsentiert ABOUT YOU mit einer Live-Produktion auch in diesem Jahr wieder die "AYFW 2021 - ABOUT YOU Fashion Week": Vom 22. bis zum 24. Januar hat der Fashion Online Shop im Kraftwerk Berlin unter dem Motto "RE-THINK, RE-WEAR, RE-STYLE" ein besonderes Show-Konzept produziert, das ein wegweisendes Fashion Statement setzt.

In einer sich stark verändernden Zeit und Gesellschaft bedarf es etwas Neuem. Das hat ABOUT YOU, als Vorreiter der digitalen Branche, längst erkannt und bietet Konsumenten ein einzigartiges Konzept einer Re-Fashion Week Produktion, die viel mehr als eine Runway Show ist. Vor allem möchte der Fashion Online Shop damit die sogenannte "Generation Change" erreichen, die sich mit einem Umdenken der Fashion Industrie und Modekultur auseinandersetzt. Darüber hinaus öffnet ABOUT YOU auch 2021 die Fashion Week erneut für jeden Fashion-Fan und liefert vielfältige Inspiration direkt ins eigene Zuhause.

Zum Auftakt und als Opening der diesjährigen AYFW zeigt die ABOUT YOU Show eine neue Modekultur, die Wertigkeit und langhaltende Qualität vor kurzlebige Trends stellt. Unter dem Motto "The End of F*****g Fashion" wird ein progressiver Neuanfang symbolisiert, der für Circular Fashion und einen zukunftsorientierten Umgang mit Mode steht. Gemeinsam mit Heidi Klum und Lena Gercke als Special Guests sowie zahlreichen namhaften Influencern und Künstlern wie Loredana, Riccardo Simonetti oder Lorena Rae, nimmt ABOUT YOU den Zuschauer mit auf eine Reise des Lebens. Die Message "The End of F*****g Fashion" ist eine unmissverständliche Botschaft, die zu einem Umdenken aufrufen soll. In vier dramatischen Akten präsentiert ABOUT YOU einen positiven Blick auf die Zukunft der Modebranche, hochwertig und langlebig produzierte Kleidung, bewussten Konsum und Circular Fashion. Die Inszenierung und Show Direction der ABOUT YOU Show übernimmt Fashion Choreograph Jay Revell; die Regie des 35-minütigen Fashion Films führt das Ausnahmetalent Vitali Gelwich.

Die gesamte Produktion wurde erstmals durch eine breit angelegte Tik Tok und Twitch Kampagne unterstützt und auf allen digitalen Kanälen, wie Facebook, Instagram und YouTube, ausgespielt.

Neben der ABOUT YOU Show produziert ABOUT YOU neun weitere Brand-Shows, die individuell auf die einzelnen Partner konzipiert wurden und deren Identität widerspiegeln. Alle Fashion Show Filme der AYFW-Partner adidas, Perwoll, sheego, Puma, MDLA by Bill Kaulitz, Lascana, Champion, Levi's und LeGer werden jeweils 36 Stunden nach Produktion auf dem ABOUT YOU Youtube Channel und www.aboutyou-fashionweek.de veröffentlicht. Das Konzept der AYFW 2021 wurde als Produktion unter strenger Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts und ohne Zuschauer umgesetzt .

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Indem der Fashion Online-Shop sich dem individuellen Stil jedes Kunden anpasst, entsteht ein für alle Kunden eigener Shop, der nur relevante Produkte und Outfitvorschläge anzeigt. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Frauen und Männer zwischen 18 und 49 Jahren finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 350.000 Artikeln von über 2000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 27 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 19 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU CLOUD bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Im Geschäftsjahr 2019/20 erwirtschaftete ABOUT YOU einen Umsatz in Höhe von 742 Millionen Euro, das entspricht einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Mit einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar gilt ABOUT YOU als das erste Unicorn aus Hamburg.

Die ABOUT YOU GmbH wurde 2014 als Tochterunternehmen der Otto Group gegründet und ist heute als Beteiligungsgesellschaft Teil des Konzern-Portfolios. Zum Management-Team gehören die Mehrfachgründer und Digitalexperten Tarek Müller (32, Marketing & Brands) und Sebastian Betz (30, Tech & Product) sowie der ehemalige Roland Berger-Stratege Hannes Wiese (38, Operations & Finance).

