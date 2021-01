Deutsch: „Tatsache, dass Kinder von Moria unter menschenunwürdigen Bedingungen in Dreck und Elend dahinvegetieren, Herr Innenminister!“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer mit Appell an Regierung, PR-Show zu beenden und Kinder aus griechischen Lagern aufzunehmen

Wien (OTS/SK) - „Statt den Menschen in Moria zu helfen, setzt Nehammer weiter stur auf den PR-Schmäh der türkis-grünen Regierung. Denn leider ist es entgegen der Behauptungen des Innenministers keine Tatsache, dass die versprochenen Hilfsgüter auf Lesbos angekommen sind. Tatsache ist vielmehr, dass Kinder noch immer unter menschenunwürdigen Bedingungen in Dreck und Elend dahinvegetieren“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst als Reaktion auf Aussagen des Innenministers im Ö1-Mittagsjournal. ****

Erneut richtet Deutsch den Appell an die Regierung, Kinder aus den griechischen Lagern aufzunehmen. „Sie haben es in der Hand, diese Schande zu beenden. Beenden Sie Ihre Kaltherzigkeit und retten sie Menschen aus Not und Elend“, so Deutsch, der daran erinnert, dass dutzende Gemeinden und Städte in Österreich über Parteigrenzen hinweg zu echter Hilfe bereit sind. (Schluss) lp

