Berufsgruppentestung beginnt Montag - Wien ist gut vorbereitet und erweitert Testangebot

Zu den bisherigen Testangeboten wird nun auch in der Stadthalle getestet - Stadtrat Hacker kündigt weitere Standorte an

Wien (OTS) - Die Stadt Wien erweitert ihr Corona-Testangebot. Die gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung machen es notwendig, dass ab 25. Jännerzahlreiche Berufsgruppen einmal pro Woche ihren ArbeitgeberInnen einen Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen müssen. "Die Stadt Wien stellt selbstverständlich die dafür erforderliche Infrastruktur für kostenlose Tests zur Verfügung", unterstreicht Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und betont das Einvernehmen und die gute Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer und dem ÖGB. Neben den bereits bestehenden Teststraßen im Austria Center Vienna auf der Donauinsel bei der Floridsdorfer Brück und dem Stadion im Prater werden ab Montag in der Wiener Stadthalle in einem ersten Schritt zwei Teststraßen geöffnet. "Da ab kommende Woche sehr viele ArbeitnehmerInnen regelmäßig auf Covid-19 getestet werden müssen, werden wir ein möglichst dezentrales Angebot zur Verfügung stellen. Neben der Stadthalle und dem ACV werden wir daher in den nächsten Tagen noch zusätzliche Teststandorte verstreut über die Stadt eröffnen und weitere Testmöglichkeiten anbieten", kündigte Hacker an.



"Ich begrüße es sehr, dass für ArbeitnehmerInnen in Wien neue und zusätzliche Angebote geschaffen werden, um möglichst einfach und nahe ihres Wohnorts Tests vornehmen zu können. Die Sicherheit am Arbeitsplatz, vor allem für ArbeitnehmerInnen, die Kundenkontakte haben bzw. den erforderlichen Sicherheitsabstand aus beruflichen Gründen nicht einhalten können, wird durch regelmäßige Tests verbessert - sowohl für die ArbeitnehmerInnen selbst wie auch für die KundInnen", betonte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. "Weitere Lockdowns würden für Wien massive finanzielle Einbußen und den Verlust von zehntausenden Arbeitsplätzen bedeuten. Gemeinsam mit der Stadt Wien haben wir eine Teststrategie entwickelt, um das zu verhindern. Wir müssen jetzt mit vereinten Kräften an der Wiederbelebung der Stadt arbeiten und Wien international als sichere Metropole positionieren, um unseren Tourismusbetrieben einen Startvorteil für die Zeit nach den Lockdowns zu verschaffen", sagt Alexander Biach, Standortanwalt in der Wirtschaftskammer Wien.



Zu den betroffenen Berufsgruppen zählen u.a. ElementarpädagogInnen und Lehrpersonal mit unmittelbarem Kontakt zu SchülerInnen, sämtliche LagermitarbeiterInnen, die den Mindestabstand von 2 Metern nicht einhalten können; sämtliche EinzelhandelsmitarbeiterInnen mit KundInnenkontakt (z.B. Supermarkt-KassiererInnen, Bäckerei-Verkaufspersonal, TrafikantInnen, DrogeriemitarbeiterInnen, etc.); Lieferservice-MitarbeiterInnen; MitarbeiterInnen in Click+Collect-Tätigkeiten (z.B. Gärtnereien, Blumenhändler); PostbotInnen; ElektrikerInnen; Schlüsselnotdienst; Thermenwartung; Kundenservice-MitarbeiterInnen der ÖGK; IT-ServicetechnikerInnen mit Kundenkontakt; Kfz-Notdienst-MitarbeiterInnen; ImbissstandmitarbeiterInnen; TaxifahrerInnen.



Über dieses Angebot hinaus gibt es seit 18. Jänner für MitarbeiterInnen in städtischen Bildungseinrichtungen Gurgeltests. Zusätzlich finden ab 25. JännerTestungen an Wiener Bundesschulen und Privatkindergärten statt. In einer ersten Phase werden auch für MagistratsmitarbeiterInnen der Stadt Wien mit KundInnenkontakt Testmöglichkeiten angeboten. Im weiteren Verlauf soll dieses Angebot auf alle MitarbeiterInnen der Stadt ausgedehnt werden.



Ein Überblick über alle Testangebote der Stadt Wien wie auch die Buchung von Testterminen in der Stadthalle können auf der Website der Stadt unter coronavirus.wien.gv.atvorgenommen werden. Eine Anmeldung zur Berufsgruppentestung ist erforderlich.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Norbert Schnurrer

Mediensprecher

Statdtrat Peter Hacker

Tel.: 01 4000 81233

E: norbert.schnurrer @ wien.gv.at



LItsas Kalaitzis

ÖGB Kommunikation

Tel.: 0676 817 111511

Litsas.kalaitzis @ oegb.at



Presse und Newsroom

Agnes Preusser

Wirtschaftskammer Wien

Tel.: 01 514 50-1518

E: agnes.preusser @ wkw.at