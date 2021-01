Wölbitsch: Neue Volkspartei Wien fordert Gratis-FFP2-Masken für Öffi-Nutzer und HEPA Filter in U-Bahnen

Jahreskartenbesitzer der Wiener Linien sollen Masken von Wiener Linien zugeschickt bekommen

Wien (OTS) - „Alle Jahreskartenbesitzer sollen rasch, unbürokratisch und gratis FFP2-Masken von den Wiener Linien zugeschickt bekommen. Denn sie tragen in Wien maßgeblich zum Erhalt des Öffi-Systems bei“, so Klubobmann Markus Wölbitsch. Die Leistungen der Wiener Linien wurden durch den seit Jahresbeginn in Kraft getretenen eingeschränkten Fahrplan reduziert. Viele Menschen nutzen zudem die Öffis aufgrund der Corona-Krise nicht regelmäßig, zahlen aber dennoch weiter. „Die neue Volkspartei Wien fordert daher, dass die Jahreskartenbesitzer mit Gratis-FFP2-Masken versorgt werden. Das wäre eine Vergünstigung, die wirklich etwas bringt!“ Ab Montag müssen zwei Meter Abstand gehalten werden, was in öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig einzuhalten ist. „Wir fordern den zuständigen Stadtrat Hanke auf, möglichst schnell ein Konzept auf die Beine zu stellen. Denn es kommt auf jeden Tag an – die FFP2-Maskenpflicht in den Öffis gilt bereits ab Montag.“

Weiters fordert die neue Volkspartei, dass die U-Bahn-Waggons mit HEPA (High-Efficiency-Particulate Airfilter) ausgestattet werden, damit das Corona Virus sich in der U-Bahn weniger verbreiten kann. „Zwar tauschen die Belüftungsanlagen die Luft in den Waggons regelmäßig aus, jedoch braucht es weitere, umfassendere Maßnahmen. HEPA-Filter halten 99,9 Prozent der Viren auf und sind auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie besser für die Gesundheit der U-Bahn-Passagiere“, so Wölbitsch abschließend.

