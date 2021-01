Schramböck schickt neues Lehrberufspaket auf den Weg

Neue Verordnungen für Lehrberufe in Begutachtung - Fünf neue Berufsbilder - Modernisierung und Überleitungen von Ausbildungsversuchen in Regelausbildung

Wien (OTS/BMDW) - „Gerade jetzt ist es wichtig, jungen Menschen einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Von unserem dualen System der Lehrausbildung profitieren Jugendliche und junge Erwachsene genauso wie unsere Unternehmen und unser Wirtschaftsstandort. Deshalb arbeiten wir laufend an der Modernisierung und Neugestaltung der Lehrlingsausbildung weiter und haben ein neues Lehrberufspaket in Begutachtung geschickt.“, erklärt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. „Dieses Paket ist ein weiterer Schritt, um das bewährte duale Ausbildungssystem an die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit anzupassen und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Gut ausgebildete Fachkräfte werden gerade in den kommenden Jahren immer mehr gebraucht. Zeitgemäße Berufsbilder bilden die Grundlage für die bestmögliche Ausbildung für unseren Fachkräftenachwuchs.“

Neuerungen durch das Lehrberufspaket

Neue Berufsbilder erhalten die Lehrberufe Entsorgungs- und Recyclingfachkraft, Medizinproduktekaufmann/-frau, Verpackungstechnik, Systemgastronomiefachkraft und Binnenschifffahrt

Um den technischen Lehrberuf „Mechatronik“ weiterzuentwicklen wird das neue Spezialmodul „Additive Fertigung“ eingeführt

Die bisherigen Ausbildungsversuche Forstechnik und Zimmereitechnik werden aufrgund positiver Evaluierung in die Regelausbildung übergeleitet

Die Prüfungsverordnungen für kaufmännisch administrative Lehrberufe und den Lehrberuf Restaurantfachmann/fachfrau werden neu gestaltet

Das vorgesehene Begutachtungsende ist mit 26. Februar geplant. In Kraft treten soll die Verordnung mit 1. Mai 2021.

