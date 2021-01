Die Shoah in der Gegenwart.

Um-Deutung, Um-Erzählung, Dekontextualisierung. Simon Wiesenthal Lecture von Caspar BATTEGAY, Universität Basel.

Wien (OTS) - Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen wurden Symbole des Holocaust wie der »Judenstern« in Anspruch genommen, um damit eine vermeintliche Marginalisierung abweichender Haltungen zum Ausdruck zu bringen. Neben solchen antisemitischen Umdeutungen ist die Gegenwart aber auch von innovativen Narrativen zur Aktualisierung der Shoah geprägt. Neben der antihistorischen Um-Deutung wird der Vortrag auf das parahistorische Um-Erzählen in der Literatur und der populären Kultur eingehen sowie die Dekontextualisierung der Shoah durch historische Vergleiche mit anderen Menschheitsverbrechen diskutieren. Es sollen ausgewählte Beispiele für die jeweiligen Narrative analysiert werden. Dabei wird für einen gegenwärtigen Zugang zur Geschichte plädiert, der gleichzeitig unversöhnt und zukunftsoffen ist.

Caspar Battegay unterrichtet Neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität Basel sowie Kultur und Kommunikation an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Im Frühling 2019 Research Fellow am Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) in Wien. Neuere Buchpublikationen: Geschichte der Möglichkeit. Utopie, Diaspora und die jüdische Frage, Göttingen 2018; (Hg., mit Simon Bronner) Connected Jews: Expressions of Community in Analogue and Digital Culture, Liverpool 2018; Judentum und Popkultur. Ein Essay, Bielefeld 2012.

Die Shoah in der Gegenwart.

Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) lädt zur Simon Wiesenthal Lecture von Herrn Caspar BATTEGAY, PD Dr. an der Universität Basel, ein.

Kommentar: Frau Mag. Marianne WINDSPERGER, VWI.



Eine o n l i n e Veranstaltung mit anschließender Diskussionsmöglichkeit (Anmeldung nicht erforderlich).



Link zur Veranstaltung:

https://us02web.zoom.us/j/87650385118?pwd=VzJRUllGT0M4TWJkOTdoMm5LaStIUT09



Datum: 28.01.2021, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: http://www.vwi.ac.at

