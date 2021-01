ORF-„Pressestunde“ mit Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Am 24. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vergangenes Wochenende wurde auch in Österreich der Lockdown bis in den Februar hinein verlängert, und es wachsen die Bedenken wegen der Virusmutation B1.1.7, die das Ansteckungsrisiko dramatisch erhöht. Wann wird wieder eine Lockerung des Lockdowns möglich sein, und wie ist die Abwägung zwischen Wirtschaft und Gesundheit vorzunehmen? Wie gefährlich ist die Virusmutation B1.1.7, wie groß die Gefahr einer Ausbreitung in Österreich? Ist das Gesundheitssystem durch die Corona-Kranken überlastet, und wie sehen die Ärztinnen und Ärzte die Maßnahmen der Regierung, die Teststrategie und die Impfplanung? Und ist es gerechtfertigt, Bürgermeister beim Impfen vorzureihen und in Zeiten wie diesen Skifahren zu gehen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 24. Jänner 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Rainer Nowak

„Die Presse“

und

Gaby Konrad

ORF

