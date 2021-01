Parlament beteiligt sich an der weltweiten Gedenkkampagne #WeRemember

Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Wien (PK) - Nachdem die traditionelle Gedenkveranstaltung des österreichischen Parlaments anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Jänner 2021 auf Grund der Corona-Krise nicht stattfinden kann, nimmt das Parlament an der digitalen Kampagne #WeRemember des World Jewish Congress (WJC)und der UNESCO teil. Eine Podiumsdiskussion findet am Gedenktag statt und wird live in der Mediathek des Parlaments und auf ORF 2 übertragen.

Die weltweite Gedenkkampagne #WeRemember soll Bewusstsein für die Bedeutung von Erinnerungskultur für die Gegenwart schaffen. Im Namen der Opfer des Nationalsozialismus wird die Stimme erhoben, um vor gefährlichen Entwicklungen in der Gesellschaft zu warnen. Am 27. Jänner vor 76 Jahren wurde das KZ Auschwitz-Birkenau befreit. Daher steht dieser Tag für die weltweite Erinnerung an die Opfer des nationalsozialistischen Antisemitismus und Rassismus. "Wir sind es den Opfern des Nationalsozialismus schuldig, n iemals zu vergessen und konsequent gegen Hass, Gewalt und jede Form von Antisemitismus vorzugehen", betont Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Podiumsdiskussion am 27. Jänner 2021 live übertragen

Der Nationalrat und der Bundesrat beteiligen sich mit einem Foto im Plenarsaal an der digitalen Gedenkkampagne. Der Schriftzug #WeRemember wird von 25. bis 29. Jänner an die Fassade des Parlamentsgebäude am Josefsplatz projiziert. Am 27. Jänner, dem offiziellen Gedenktag, findet eine virtuelle Podiumsdiskussion mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der Schriftstellerin Jennifer Teege, dem Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz Elie Rosen und der Historikerin Barbara Stelzl-Marx statt. Die Diskussion wird ab 10 Uhr live in der Mediathek der Parlamentswebsite und von ORF 2 übertragen.

(Schluss) ceg

HINWEIS: Fotos von diesem Termin finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl