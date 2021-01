FPÖ – Kaniak zu Corona-Ampel: Außer Spesen nichts gewesen!

Das teure und sinnlose schwarz-grüne Experiment müssen wieder einmal die Steuerzahler berappen

Wien (OTS) - „Wir haben von Anfang an kritisiert, dass die Corona-Ampel nur ein nutzloses Marketing-Spielzeug dieser schwarz-grünen Regierung ist, um die Österreicher lediglich in Angst und Verunsicherung zu halten. Nun ist auch dieses teure und sinnlose Experiment von Kurz, Kogler und Anschober endgültig gescheitert – außer Spesen nichts gewesen“, so heute FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Gerhard Kaniak zum de facto Ende der Corona-Ampel.

„Schon zwei Wochen nach ihrer Einführung hat diese ‚verwirrende Ampel‘ nur noch bunt geblinkt, die angeblich daran gekoppelten Maßnahmen waren gleich einmal entkoppelt und die Schaltung basierte ohnehin nicht auf validen und nachvollziehbaren Fakten, sondern auf politischem Gutdünken von ÖVP-Kanzler Kurz und seinem grünen Gesundheitsminister. Beide tragen nun die Hauptverantwortung für diesen weiteren teuren Flop von Schwarz und Grün in der Corona-Krise, den die Steuerzahler wieder einmal berappen müssen“, betonte Kaniak und verwies auf den Fünf-Punkte-Plan der FPÖ zur Bewältigung der Corona-Krise, der der folgende Punkte beinhaltet: Ein sofortiges Ende des Lockdowns, eine Vorlage von ehrlichen und transparenten Daten als Entscheidungsbasis, eine verpflichtende Überprüfung und Begutachtung aller bisherigen und künftigen Maßnahmen, ein konsequenter und rascherer Schutz der Bevölkerung über 75 Jahre sowie der Risikogruppen und eine Aufstockung der Behandlungskapazitäten und der Kapazitäten der Gesundheitsbehörden.

