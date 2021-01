SPÖ-Termine von 25. Jänner bis 31. Jänner 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 25. Jänner 2021:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Sitzungswoche der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg von 25. bis 28. Jänner teil.

19.00 Uhr Einladung zur Online-Buchpräsentation „The Arab and Jewish Questions: Geographies of Engagement in Palestine and beyond“ des Bruno Kreisky Forums für internationalen Dialog. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y64zb28j

DIENSTAG, 26. Jänner 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

MITTWOCH, 27. Jänner 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Auf Einladung der EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Viola von Cramon-Taubadel präsentiert Franziska Tschinderle ihr neues Buch "Unterwegs in Albanien". Das Online-Event umfasst eine kurze Buchpräsentation durch die Autorin mit anschließender Diskussion mit den beiden Europaabgeordneten. Die Veranstaltung wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter https://bit.ly/39V6076

DONNERSTAG, 28. Jänner 2021:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet eine Videopremiere aus Kreiskys Wohnzimmer statt. Robert Misik im Gespräch mit Johannes Kopf zum Thema „Der Personalchef“. Der AMS-Vorstand spricht über den Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit und die Aufgaben staatlicher Arbeitsmarktpolitik. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y5ryz9rd

FREITAG, 29. Jänner 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaftsgespräche“ des Bruno Kreisky Forums für internationalen Dialog sprechen der Historiker Oliver Rathkolb und Cathrin Kahlweit, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, zum Thema „Schirach - Eine Generation zwischen Goethe und Hitler“ - eine Videopremiere aus Kreiskys Wohnzimmer. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y5ryz9rd

