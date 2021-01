„Sport am Sonntag“ als „Kitzbühel spezial“

Am 24. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert „Sport am Sonntag“ am 24. Jänner 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 als „Kitzbühel spezial“-Ausgabe – ein Hahnenkammrennen wie niemals zuvor.

Ernst Hausleitner und Benni Raich blicken hinter die ungewöhnlich stillen Kulissen des Kultrennens:

Purer Sport statt Promis, Partys und Prosecco. Speed-Rennen der Sonderklasse statt Society-Slalom. Beim „Streif-Zug“ durch das verwaiste Kitzbühel treffen sie auch Manuel Feller und Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

