Pilotprojekt Digitale Schulnachricht an der BHAK Wien 10

Bildungs- und Digitalisierungs-Entrepreneure: Fälschungssichere elektronische Schulnachrichten für über 1.000 Schüler*innen an einer der größten Handelsakademien Österreichs!

Wien (OTS) - „Prozesse neu denken, statt diese aufgrund von Corona zu streichen“ – Dieser Grundsatz steht an der Handelsakademie und Handelsschule im Süden Wiens aktuell im Mittelpunkt zahlreicher pädagogischer und organisatorischer Überlegungen.

Somit lag es auch auf der Hand, als erste Schule Österreichs die elektronische Schulnachricht zu entwickeln. Dabei erhalten die Schüler*innen eine fälschungssichere, amtssignierte PDF-Schulnachricht pünktlich persönlich elektronisch zugestellt.

Direktor Mag. Jörg HOPFGARTNER: „ Nach dem stetigen Einsatz zahlreicher E-Government-Services im Unterricht und der smarten Übungsfirma ist dies – gerade in der aktuellen Zeit – der nächste logische Schritt. Die Handelsakademie als DIE Oberstufenform für unternehmens- und praxisorientiertes Arbeiten zeigt hier einen zukunftsweisenden Weg auf! “

Elternvereins-Obmann Wolfgang VYDRA unterstreicht die Innovativität dieses Schrittes: „ Die elektronische Schulnachricht ist eine zukunftsweisende Ergänzung der professionellen Bewerbungsportfolios für Job und Studium der Jugendlichen. Ich gratuliere der BHAK Wien 10 zur Innovationskraft! “

Gleichsam bietet die vielen als „10er-HAK“ bekannte und mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnete Schule ein innovatives Ausbildungsangebot: Neben dem vielfältigen Bildungsprodukt „HAK4you“ bietet die Schule u.a. exklusiv in Wien die „HAK Digital Business“ an: Dabei stehen neben den profunden Kompetenzen in kaufmännischen Fächern, Allgemeinbildung und sozialen Kompetenzen vor allem Programmieren, Netzwerktechnik und Mediengestaltung im Mittelpunkt.

JETZT einen virtuellen Rundgang an der BHAK Wien 10 machen und für das kommende Schuljahr anmelden: www.bhakwien10.at

Rückfragen & Kontakt:

Dir. Mag. Jörg Hopfgartner

joerg.hopfgartner @ bhakwien10.at

+43 699 13202885