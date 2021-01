ORF RadioKulturhaus: vier „Live@RKH“-Archivkonzerte im Videostream

Wien (OTS) - Zwei Schwerpunktwochen stehen ab 25. Jänner auf dem Programm des ORF RadioKulturhauses: von 25. bis 29. Jänner sind im Videostream Archiv-Konzerte der Reihe „Live@RKH“ zu sehen, von 1. bis 5. Februar eine Auswahl von „Auf eine Melange mit Musalek“.

Die „Live@RKH“-Konzerte aus dem Archiv beginnen jeweils um 20.00 Uhr: Den Auftakt macht GARISH am Montag, den 25. Jänner, gefolgt von Yasmo und die Klangkantine (26.1.), den Sofasurfers (28.1.) und Scheibsta & die Buben (29.1.). Von Montag, den 1. bis Freitag, den 5. Februar ist jeweils um 20.00 Uhr eine Auswahl von „Auf eine Melange mit Musalek“ zu sehen: „Krisen und ihre Bewältigungsstrategien“ (1.2.), „Beziehungen in der Krise und Krisen in der Beziehung“ (2.2.), „Psychische Gesundheit - Total Mental Well-Being“ (3.2.), „Lebenskunst - auf dem Weg zur Kosmopoesie“ (4.2.) und „Begegnungen und Vergegnungen in unserer Zeit“ (5.2.). Der Videostream und der digitale Spielplan sind abrufbar unter https://radiokulturhaus.orf.at/.

