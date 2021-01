Jahresprogramm 2021 von MAMUZ, Niedersulz und Nitsch Museum

Neuer Geschäftsführer für Weinviertel Museum Betriebs GmbH

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Christoph Mayer hat die Weinviertel Museum Betriebs GmbH (WMB) einen erfahrenen Event- und Kulturmanager als neuen Geschäftsführer gewonnen. Seit Jahresbeginn hat er die Leitung des Nitsch Museums in Mistelbach, des MAMUZ an den Standorten Schloss Asparn an der Zaya und Mistelbach sowie des Weinviertler Museumsdorfes Niedersulz inne und will die Weinviertler Kulturstätten mit hochwertigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogrammen durch die Saison führen. „Im Jahr 2021 werden wir die Besucherinnen und Besucher mit einem vielseitigen Kulturangebot, aber auch mit neuen Vermittlungs- und Veranstaltungsformaten willkommen heißen,“ freut sich Christoph Mayer.

Im MAMUZ Museum Mistelbach startet der Ausstellungsbetrieb nach derzeitigem Stand wieder am 13. Februar. Ob zu diesem Datum eine Öffnung tatsächlich möglich sein wird, hängt von den dann gültigen Bestimmungen der Bundesregierung ab. „Wir sind auf jeden Fall bereit und freuen uns auf einen baldigen Saisonstart. Aufgrund des großen Erfolgs im Vorjahr werden wir die Ausstellung ‚MAYA‘ 2021 verlängern. Neu ist hingegen die ergänzende Sonderschau ‚Götter & Rituale der MAYA‘, die zusätzliche Einblicke in die spirituelle Welt der Maya gewährt. Außerdem stehen heuer erstmals Vorträge mit Wissensstationen auf dem Programm, die den Gästen die Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten bieten,“ kündigt Mayer an.

Ebenfalls am 13. Februar beginnen soll die Saison im Nitsch Museum in Mistelbach, wo in der Ausstellung „Hermann Nitsch – Neue Arbeiten“ 80 großformatige Werke aus der aktuellen Schaffensphase des Künstlers gezeigt werden.

Die nächste Eröffnung ist für 20. März im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya vorgesehen: „In der neuen Sonderausstellung widmen wir uns hier mit der experimentellen Archäologie einem Kerngebiet des MAMUZ, indem wissenschaftlich bedeutende und zugleich einfallsreiche Experimente renommierter Archäologinnen und Archäologen auf der ganzen Welt präsentiert werden“, meint Mayer. Darüber hinaus finden an jedem Wochenende Erlebnisprogramme im archäologischen Freigelände statt, die den Gästen die Möglichkeit zu aktivem Erleben geben. Neu sind dabei neben den historischen Handwerkskursen für Erwachsene heuer erstmals auch Kurse für Kinder.

Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz schließlich startet am 15. April in die neue Saison. In der Ausstellung „Schlafzimmerbilder – Zeugnisse populärer Frömmigkeit“ zeigt das Freilichtmuseum in diesem Jahr eine besondere Auswahl sogenannter Schlafzimmerbilder im breiten „Handtuchformat“, die jahrzehntelang eine beliebte Wanddekoration über den Ehebetten darstellten.

Alle vorgesehenen Eröffnungstermine orientieren sich an den aktuellen Lock-Down-Bestimmungen. Die Richtlinien für den Museumsbesuch entsprechen den von der Bundesregierung verordneten Corona-Schutzmaßnahmen und werden laufend aktuell angepasst.

Nähere Informationen bei der WMB unter 0664/60499290, Ines Oberngruber, und e-mail ines.oberngruber @ mamuz.at bzw. www.mamuz.at, www.nitschmuseum.at und www.museumsdorf.at.

