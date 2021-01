BMW Group auch 2020 erfolgreichster Premiumhersteller in Österreich

18.381 neue BMW und MINI Modelle in Österreich im Jahr 2020 zugelassen

Salzburg (OTS) - Die BMW Group in Österreich hat im herausfordernden Jahr 2020 die Pole Position als erfolgreichster Premiumhersteller souverän verteidigt. Insgesamt hat das Unternehmen mit den Marken BMW und MINI im abgelaufenen Jahr in Österreich 18.381 Fahrzeuge neu zugelassen. Mit 15.812 neu zugelassenen Automobilen erreichte die Marke BMW erstmals Platz vier unter allen Automobilherstellern in Österreich und damit die beste Platzierung in seiner Geschichte.

