Hammerschmid: Mit Lüften, Testen und Masken lässt sich das Risiko an Schulen minimieren

SPÖ-Bildungssprecherin zum Vorschlag von Wiener ForscherInnen zur Bekämpfung von Corona an Schulen

Wien (OTS/SK) - Die WissenschafterInnen des Complexity Science Hub haben ein Modell zur Einschränkung der Ausbreitung des Coronavirus im Schulbereich präsentiert. Dieses basiert auf den Clusterdaten der AGES und zeigt, wie je nach Schulstufe ein sicherer Schulbetrieb funktionieren kann. „Mein Fazit daraus: Mit Lüften, Testen und der Nutzung von Masken lässt sich das Risiko der Ansteckung an Schulen minimieren“, so SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid. Die ForscherInnen zeigen klar, dass durch regelmäßiges Lüften und Testen sowie die Nutzung von Masken das Risiko einer Infektion extrem verringert werden kann. Die WissenschafterInnen zeigen auch, dass die Klassenteilungen einen positiven Einfluss auf die Sicherheit an Schulen haben. „So kann der Schulbetrieb nach den Semesterferien funktionieren. Hierzu muss nun alles vorbereitet werden.“ ****

Hammerschmid spricht sich zudem für differenzierte Maßnahmen je nach Schultyp aus. „Regelmäßige, zumindest wöchentliche Testungen sollen jedoch an jeder Schule und auch an den elementarpädagogischen Einrichtungen stattfinden.“ Hinsichtlich der Corona-Mutante B.1.1.7 pocht die Bildungssprecherin auf eine rasche, evidenzbasierte Risikobewertung. Gleichzeitig fordert Hammerschmid einen einheitlichen Impfplan für das gesamte Bildungspersonal in Kindergärten und Schulen. „ElementarpädagogInnen und LehrerInnen sind Schlüsselarbeitskräfte. Diese müssen unbedingt so schnell wie möglich geimpft werden, damit sie wieder sicher ihrer Arbeit nachgehen können und unsere Kinder zurück in die Schulen und Kindergärten können“, so Hammerschmid. (Schluss) bj/ar

