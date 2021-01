FPÖ – Kickl: Nächster Regierungspfusch – FFP2-Masken bereits in vielen Supermärkten vergriffen

Schwarz-grünes Regierungskabarett torkelt von einer verheerenden Fehlleistung zur nächsten

Wien (OTS) - Den nächsten Schildbürgerstreich der schwarz-grünen Regierung sieht FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl bei der Versorgung der Bevölkerung mit FFP2-Masken. „Ab Montag müssen diese Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Supermärkten verpflichtend getragen werden, eine Maßnahme, deren Sinnhaftigkeit ohnehin schon stark bezweifelt werden darf“, so Kickl. „Aber der schwarz-grüne Dilettantismus zeigt sich schon daran, dass eine flächendeckende Versorgung alles andere als sichergestellt ist, denn in unzähligen Supermärkten waren die FFP2-Masken bereits heute Vormittag vergriffen.“

Kickl stellte die Frage, was geschehe, wenn man bis nächste Woche keine solche Maske bekomme. „Folgt dann der nächste Akt der Freiheitsberaubung? Darf man dann keinen Supermarkt mehr betreten oder kein öffentliches Verkehrsmittel mehr benutzen, bis die Regierung es geschafft hat, ausreichende Mengen zu besorgen?“ Bislang sei ja noch nicht einmal der Großteil der versprochenen FFP2-Masken für über 65jährige Menschen bei den Empfängern angekommen, obgleich dies vollmundig angekündigt worden sei.

„Diese völlig unfähige Regierungskabarett torkelt von einer verheerenden Fehlleistung zur nächsten“, meinte Kickl. „Es ist wirklich zum Fremdschämen, was Kurz, Anschober und Co. hier aufführen.“

