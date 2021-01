Ein Nachmittag für die Jugend: „Fannys Friday“, „Fannys Friday Doku“ und neue Staffel von „Ausgetrickst“

Über das menschliche Ableben, digitalen Nachlass, das Wunderwerk Immunsystem und jede Menge Magie

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 22. Jänner 2021, schlüpft Fanny Stapf in ORF 1 um 16.10 Uhr in die Rolle einer Paketzustellerin – welche Auswirkungen hat der Bestellwahnsinn? „Fannys Friday“ fragt sich außerdem, was mit Online-Daten geschieht, wenn Menschen ableben. Redakteurin Isabella befasst sich dafür mit der Statistik des Todes und lässt sich in diesem Zusammenhang ihr voraussichtliches Todesdatum errechnen. „Moder talking“ betrachtet das Wachstum der Weltbevölkerung und fragt sich: Sind wir zu viele Menschen? Die anschließende „Fannys Friday Doku“ beschäftigt sich mit dem „Wunderwerk Immunsystem“. Danach zeigt „Die Superkräfte der Tiere“ in einer neuen Ausgabe, was Pillendreher und Superzungen alles können, bevor „Ausgetrickst“ mit einer magischen neuen Staffel an den Start geht.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (16.10 Uhr)

Ein Tag mit der Post: Fanny erfährt im Selbstversuch als Paketzustellerin, welche Auswirkungen der Bestellwahnsinn auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Zustellunternehmen haben. Science Buster Martin Moder betrachtet das Wachstum der Weltbevölkerung kritisch, seit den 1970er Jahren hat sich diese nämlich verdoppelt. „Moder talking“ erklärt, ob diese Entwicklung Grund zur Sorge bietet. Reporterin Isabella befasst sich mit der Statistik des Todes und traut sich sogar, ihr voraussichtliches Sterbedatum berechnen zu lassen. Was genau mit unseren Daten passiert, sollten wir diese Welt verlassen, wird beim Thema des digitalen Nachlasses beleuchtet. Welche Spuren hinterlassen wir im Netz und welche Möglichkeiten haben Hinterbliebene, diese zu verwalten?

„Fannys Friday Doku“ (16.40 Uhr)

Es steht unter permanentem Beschuss von Viren, Bakterien und anderen Keimen – unser Immunsystem. Wie ausgeklügelt der Körper tatsächlich arbeitet, versteht die Wissenschaft in den letzten Jahren immer besser. Die Doku sieht genauer hin und fragt: Warum bekommt der eine Covid-19, ein anderer nicht? Welche Rolle spielt unsere Psyche? Wie wichtig sind dabei Ernährung, Sport und Hygiene? Und wie lässt sich das Immunsystem aktivieren und vielleicht sogar manipulieren?

„Die Superkräfte der Tiere“ und Staffelstart von „Ausgetrickst“ (17.10 Uhr)

Auch nach der „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 17.10 Uhr zeigt ORF 1 in „Die Superkräfte der Tiere“ mit „Pillendreher und Superzungen“ eine neue Folge über die erstaunlichen Fähigkeiten der Tierwelt – diesmal mit Hunden, Walen und Mistkäfern. Danach startet eine neue Staffel der Magiesendung „Ausgetrickst“ mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc. Darin zeigt der Kanadier, wie angeknabberte Süßwaren rundumerneuert werden können und führt beim Floristen ein Gerät vor, das Blumen im Nu von A nach B schicken kann. Auch in der neuen Staffel der originellen und witzigen Sendung ist Andi Knoll wie gewohnt als Eric zu hören.

