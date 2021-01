Reinhard Zöchmann ist neuer NÖ Weinbaupräsident

Folgt Franz Backknecht nach, der Amt 27 Jahre innehatte

St. Pölten (OTS) - Der NÖ Weinbauverband hat einen neuen Präsidenten: Reinhard Zöchmann, Winzer in Roseldorf im Bezirk Hollabrunn. Er folgt damit Franz Backknecht nach, der diese Funktion 27 Jahre lang innehatte.

Zöchmann ist seit 2015 Landeskammerrat der Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich sowie Vizepräsident des NÖ Weinbauverbandes. Bereits im September 2020 hat der Weinviertler den Vorsitz im Ausschuss für Wein- und Obstbau der LK übernommen. Im Dezember wurde er bei der Delegiertenversammlung des NÖ Weinbauverbandes einstimmig zum neuen Weinbaupräsidenten Niederösterreichs gewählt. Als Vizepräsident rückt Leopold Müller aus Krustetten im Kremstal nach. Aufgrund der durch COVID-19 bedingten Einschränkungen erfolgte die Wahl online. LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager freut sich über die Wahl und betont die bedeutende Rolle der Verbände: "Mit Reinhard Zöchmann hat der NÖ Weinbauverband einen Mann an der Spitze, der die Strukturen und Abläufe im agrarischen Umfeld bestens kennt. Es ist wichtig, dass Landwirtschaftskammer und Weinbauverband an einem Strang ziehen, schließlich verfolgen wir die gleichen Ziele und setzen uns für einen zukunftsfähigen Weg für die Bäuerinnen und Bauern ein."

Vernetzen und Synergien nutzen

"Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass sich unsere Winzerinnen und Winzer gehört fühlen und in die Arbeit des Weinbauverbandes noch intensiver eingebunden werden", freut sich Zöchmann auf die spannenden und herausfordernden Aufgaben. "Ebenso erachte ich eine enge Vernetzung der neun regionalen Weinkomitees mit dem Weinbauverband als wichtig", so Zöchmann weiter. Es gehe darum, Synergien zu nutzen, unter anderem, wenn es um die Bewerbung des niederösterreichischen Weines geht. Erste Weichen dafür wurden bereits gestellt: Die bisherige Geschäftsführerin des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, Ulrike Hager, wird ab Juni die Aufgabe einer gemeinsamen Bewerbung übernehmen. Des Weiteren will Zöchmann künftig die Zusammenarbeit zwischen Weinbau, Tourismus, Kultur und Kulinarik verstärken, bestehende Kooperationen sollen ausgebaut werden. Ebenso hat sich der frischgebackene NÖ Weinbaupräsident eine engere Vernetzung mit der Wirtschaft und dem Weinhandel zum Ziel gesetzt. "Ich freue mich auf die spannenden und herausfordernden Aufgaben und hoffe, viel für den niederösterreichischen Wein bewegen zu können.

Franz Backknecht wird Ehrenpräsident

Franz Backknecht, der ein Jahr vor Ablauf seiner regulären Amtsperiode seinen Rücktritt erklärte und großen Wert auf eine geordnete Übergabe legte, blickt auf zahlreiche Meilensteine zurück: Die Mitgestaltung der Veränderungen in der österreichischen Weinbaupolitik aufgrund des EU-Beitrittes 1995, die Umsetzung der EU-Weinmarktordnung 2000, die Schaffung der Regionalen Weinkomitees in Niederösterreich, die traditionelle NÖ Weintaufe oder der Ausbau der medialen Präsentation der NÖ Landesweinprämierung und ihrer Sieger sind nur einige davon. Für seine langjährige Tätigkeit für den NÖ Weinbauverband wurde Backknecht der Titel "Ehrenpräsident" verliehen. (Schluss)

