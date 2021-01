Jugendressort - Holzleitner: Kinder und Jugendliche brauchen selbstbewusste Anlaufstelle, kein Beiwagerl

Wien (OTS/SK) - Das Jugendressort wandert nun – gemeinsam mit dem Familienressort – zu Ministerin Raab, die jetzt für Frauen, Gleichstellung, Kultus, Integration, Familie und Jugend zuständig ist. „Ein breites Feld“, so SPÖ-Kinder- und -Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner. „Als SPÖ sprechen wir uns gegen diese massive Ressort-Anhäufung aus. Notwendig wäre eine eigenständige, inklusive Jugendpolitik mit einem Ressort, dass entsprechend ausgestattet wird – kein Beiwagerl, kein Sammelsurium, kein Teilbereich. Wir wollen eine selbstbewusste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche“, fordert die SPÖ-Abgeordnete. ****

Kinder- und Jugendpolitik müsse im Hohen Haus und der Bundesregierung ein entsprechender Stellenwert eingeräumt werden. Insbesondere, da exakt am 20. Jänner vor 10 Jahren das Bundesgesetz über die Rechte des Kindes im österreichischen Nationalrat beschlossen wurde. Holzleitner verweist auf die unzähligen offenen To-dos, die auf die neue Bundesministerin warten - unter anderem die ansteigende Jugendarbeitslosigkeit, gegen die rasch etwas getan werden muss. „Nichts ist so prägend wie eine Lücke im Lebenslauf, wenn man frisch in den Arbeitsmarkt starten will. Hier braucht es konkretes Handeln, gemeinsam mit dem Arbeitsminister. Die Weiterführung einer Taskforce ist nicht genug“, so Holzleitner.

Weiters müsse die gemeinsam im vergangenen Jahr beschlossene Jugendstrategie noch mit Zeitplan, expliziten Maßnahmen und finanzieller Ausstattung versehen werden. „Wir erwarten dabei eine transparente Umsetzung unter Einbindung von Kindern und Jugendlichen sowie regelmäßige, öffentlich zugängliche Berichtslegungen“, mahnt Holzleitner ein. „Aber auch die Valorisierung der Bundesjugendförderung, die Stärkung der Kinderrechte, die Fokussierung von Kinder- und Jugendgesundheit und vieles mehr sind Baustellen, die dringend von Jugendministerin Raab bearbeitet werden müssen“, so die SPÖ-Jugendsprecherin. (Schluss) bj/sl

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at