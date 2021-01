Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 22.1.: „Trennungsschmerzen“

Wien (OTS) - Der Brexit und dessen Folgen für die Unternehmen ist Thema des von Eva Pöcksteiner gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 22. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Der EU-Austritt Großbritanniens trifft Firmen dies- und jenseits des Ärmelkanals, die neue Lieferketten aufbauen müssen. Zwar ist mit dem Freihandelsabkommen der schlimmste Fall abgewendet, viele Veränderungen müssen sich jedoch erst einspielen. So gibt es einen höheren bürokratischen Aufwand und es fallen Zollgebühren an. ORF-London-Korrespondentin Eva Pöcksteiner hat sich für „Saldo“ auf Spurensuche begeben und bei zwei Unternehmen nachgefragt, was der Brexit für sie in der Praxis bedeutet.

