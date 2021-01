Ich lass mich gegen COVID-19 impfen, sobald ich an der Reihe bin!

Wiener Pensionistenverbands-Präsident Kopietz: Impfanmeldung in Wien ganz einfach

Wien (OTS) - „In Wien funktioniert das sehr einfach“, sagt Prof. Harry Kopietz, Präsident des Wiener Pensionistenverbands. „Ich habe mich unter impfservice.wien im Internet angemeldet. Es geht aber auch telefonisch beim Gesundheitstelefon unter der Nummer 1450.“

Wien hat bereits klare Regelungen erarbeitet: Zuerst werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes und ältere Menschen über 80 Jahre geimpft. Danach folgen schrittweise andere Bevölkerungsgruppen. Bei der Anmeldung zur Impfung wird man automatisch der jeweiligen Gruppe zugeordnet und wird verständigt, sobald geimpft werden kann. Wann das sein wird, hängt in erster Linie von den verfügbaren Impfdosen ab.

Die COVID-19 Impfung wirkt und schützt vor einer Erkrankung, das bestätigt eine israelische Studie. In Israel ist bereits ein verhältnismäßig großer Anteil der Bevölkerung geimpft. Die Studie hat gezeigt, dass bereits nach der ersten Impfung ein gewisser Schutz vorhanden ist, der mit der zweiten Impfung größer wird. In Israel wird der gleiche Impfstoff von BioNtech/Pfizer verwendet, wie derzeit in Wien.

„Ich will niemand zur Impfung überreden – das ist jedem selbst überlassen. Aber das Risiko eines roten Flecks an der Einstichstelle oder einer leichten Reaktion des Immunsystems ist für mich das kleinere Übel im Vergleich zu einer möglicherweise tödlichen COVID-Erkrankung“, sagt Kopietz.





