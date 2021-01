Junge ÖVP begrüßt Strategie gegen Antisemitismus

Heute präsentierte Strategie gegen Antisemitismus beinhaltet wichtige Maßnahmen, um bereits junge Menschen im Kampf gegen den Antisemitismus weiter zu sensibilisieren

Wien (OTS) - Als größte politische Jugendorganisation ist es unsere Verantwortung, einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus zu leisten. „Aus diesem Grund begrüßen wir die heute vorgestellte Strategie gegen Antisemitismus und freuen uns, dass mit ihr ein weiterer wesentlicher Punkt des türkis-grünen Regierungsprogramms umgesetzt wird“, zeigt sich die designierte Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Abgeordnete zum Nationalrat Claudia Plakolm erfreut.

Schulen werden zunehmend mit der Herausforderung klar wahrnehmbarer antisemitischer Haltungen, auch bei Jugendlichen, konfrontiert. Auch aktuell aufkeimende Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus bedienen klar antisemitische Vorurteile oder verharmlosen sogar die Verbrechen des NS-Regimes. Die Strategie gegen den Antisemitismus befasst sich daher ausführlich mit dem wichtigem Thema der Präventions- und Aufklärungsarbeit im schulischen wie außerschulischen Bereich und beinhaltet wichtige Maßnahmen, um bereits junge Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren.

„Unsere Generation wird die letzte sein, für die ein direkter Austausch mit Überlebenden der Shoa überhaupt möglich ist. Umso wichtiger ist es daher aus unserer Sicht, dass Schulen diese Chance nutzen und Gespräche mit Zeitzeugen organisieren“, so Plakolm. „In diesem Zusammenhang fordern wir als Junge ÖVP schon seit Jahren, dass jeder Jugendliche in Österreich zumindest einmal in seiner Bildungslaufbahn verpflichtend eine Holocaustgedenkstätte besucht.“

Die Strategie gegen Antisemitismus sieht zudem begrüßenswerte Maßnahmen im Bereich der Lehrerausbildung vor. Pädagoginnen und Pädagogen gehören entsprechend geschult. Aber auch in der Lehrerfortbildung soll künftig vermehrt auf die Themen Antisemitismus und Rassismus eingegangen und die Unterrichtsmaterialien dahingehend überarbeitet werden. „Wir unterstützen alle Maßnahmen der Bundesregierung in diesem Bereich und werden uns als Junge ÖVP weiterhin konsequent für eine aktive Gedenkarbeit einsetzen“, so Plakolm abschließend.

