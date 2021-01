Pensionistenverband-Kostelka: Impfanmeldung österreichweit über 1450 möglich machen

Pensionistenverband ruft zur Teilnahme an Corona-Impfaktion auf und bietet Regierung Hilfe an - Kritik an fehlenden FFP2-Masken

Wien (OTS) - „Je älter, desto gefährdeter ist man, an Corona zu sterben. Von den 7.500 Corona-Toten gehören mehr als 90 Prozent der Bevölkerungsgruppe 65-plus an, die nicht einmal 20 % aller Bürger dieses Landes ausmacht. Den einzigen Schutz gegen Corona bietet die Impfung. Es ist daher unverständlich, wenn es in einigen Bundesländern noch immer nicht möglich ist, dass sich alle Älteren für solche Impfungen anmelden können, geschweige denn, sie zu erhalten. Daher fordere ich, dass über die bekannte Corona-Telefonnummer 1450 für alle, insbesondere für jene, die über keinen Computer und kein Internet verfügen, die Anmeldung für die Corona-Impfaktion möglich gemacht wird – österreichweit“, erklärte heute der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs, Dr. Peter Kostelka. Die telefonische Anmeldung über 1450 ist aktuell in Wien möglich, in anderen Bundesländern aber nicht.

Pensionistenverband will Regierung bei Impfaktion unterstützen

Kostelka gab bekannt, dass der Pensionistenverband Österreichs „alle seine Mitglieder zur Teilnahme an der Schutzimpfung gegen Covid aufruft“. Er selbst werde sich, sobald er „an der Reihe ist, selbstverständlich impfen lassen“. Kostelka hat in einem Gespräch mit dem Impf-Regierungsbeauftragten Clemens Auer die Unterstützung und Hilfe des Pensionistenverbandes bei der Organisation der Impfaktion angeboten.

FFP2-Masken vielerorts noch immer nicht eingelangt

Kritik übte Kostelka an den nach wie vor nicht überall ausgelieferten FFP2-Masken für alle über 65. „Anfang Dezember versprochen, Ende Jänner immer noch vielerorts nicht bei den Adressaten eingelangt. Bei uns laufen die Telefone heiß, weil sich viele beschweren und sich jetzt Sorgen machen, weil bereits ab kommenden Montag die FFP2-Maskenplicht verordnet wurde. Auch wie sozial Schwächere zu Gratis-Masken oder verbilligten Masken kommen, steht noch immer nicht fest“, so Kostelka. Wenn bis morgen nicht alle FFP2-Masken ausgeliefert sind, sollen die Pensionisten am Montag, dem 25. Jänner, am Eingang der Supermärkte eine Gratismaske erhalten, fordert der Pensionistenverbands-Präsident.

