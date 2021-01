Lotto: Dreifachjackpot beim Sechser und Jackpot beim Fünfer mit ZZ

Es warten 3,8 Millionen bzw. rund 300.000 Euro

Wien (OTS) - Am Wochenende steht eine außergewöhnliche Lotto Ziehung auf dem Programm. Denn es geht bei „6 aus 45“ gleich um zwei Jackpots. Oder besser gesagt: Um einen Dreifachjackpot beim Sechser und um einen einfachen Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl.

Zum dritten Mal in Folge gab es also keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“, und damit warten im ersten Dreifachjackpot des Jahres rund 3,8 Millionen Euro. Und da es auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl gegeben hat, geht es hier am Sonntag um einen einfachen Jackpot mit rund 300.000 Euro im Gewinntopf.

LottoPlus

So ganz ohne Gewinne ging es aber am Mittwoch dann doch nicht. Bei LottoPlus gelang einem Niederösterreicher ein Solo-Sechser und damit ein Gewinn von rund 315.000 Euro. Zum Erfolg kam er mit dem zweiten von drei Quicktipps. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 350.000 Euro schwer sein.

Joker

Beim Joker gab es für zwei Spielteilnehmer Grund zum Jubeln: Ein Vorarlberger und ein Oberösterreicher knackten mit ihren „Ja“ zur richtigen Joker Zahl den Jackpot und gewannen jeweils mehr als 230.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. Jänner 2021

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.692.391,79 – 3,8 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 139.805,07 119 Fünfer zu je EUR 1.281,60 241 Vierer+ZZ zu je EUR 189,80 5.586 Vierer zu je EUR 45,50 6.701 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 90.061 Dreier zu je EUR 5,10 256.310 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 14 20 24 27 42 Zusatzzahl 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. Jänner 2021

1 Sechser zu EUR 314.680,10 50 Fünfer zu je EUR 1.474,10 2.937 Vierer zu je EUR 22,40 49.271 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 11 15 32 38 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. Jänner 2021

2 Joker EUR 230.153,50 10 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.120 mal EUR 88,00 10.659 mal EUR 8,00 108.742 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 8 3 1 8 0

