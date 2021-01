Klima- und Umweltschutz – nachhaltige Bodenbewirtschaftung soll sich lohnen

TV-Magazin "Land und Leute", am Samstag, 30. Jänner 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Zwischenbegrünungen als Bodenschutz oder Flächen auf den Feldern, die die Artenvielfalt fördern - nachhaltige Bodenbewirtschaftung spielt künftig eine größere Rolle bei der Vergabe von EU-Geldern an Landwirte. Zurzeit wird im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der EU- Mitgliedsstaaten verhandelt, wie das Budget in den nächsten sieben Jahren verteilt wird. Die Vergabe wird neu geregelt und an neue Bedingungen gekoppelt, bei denen Klima- und Umweltschutz mehr Gewicht haben. Ein Teil der Direktzahlungen soll künftig an sogenannte Eco-Schemes, also Ökoregelungen, geknüpft sein.

Welche Maßnahmen Bäuerinnen und Bauern diesbezüglich umsetzen könnten, skizziert Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger im Interview. Er ist sich auch sicher: „Österreichs landwirtschaftliche Betriebe sind in puncto Klima- und Umweltschutz schon jetzt gut aufgestellt“. Praxisbeispiele zeigt eine Reportage bei einem Ackerbaubetrieb in Steinabrunn in Niederösterreich.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 30. Jänner:

*Wertvolles Holz.

Niederösterreich ist zu 40% von Wald bedeckt – die Bewirtschaftung ist ein wesentlicher Wirtschaftszweig. Eine Reportage zeigt, wie es um den heimischen Wald steht und welche Rolle Wertholzversteigerungen für Waldbesitzer spielen.

*Alles Dinkel.

Dinkel besitzt gesunde Vitalstoffe, ist gut verträglich und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In der Schafler Mühle in Gersdorf an der Feistritz wird er mit Hilfe neuester Technologie weiterverarbeitet – eine Reportage aus der Steiermark.

*Alte Handwerkskunst.

Die Mühlviertlerin Hedwig Huber aus Lasberg in Oberösterreich hat sich der Erhaltung bäuerlicher Handwerkskunst verschrieben. Die Biobäuerin strickt und häkelt beinahe in Vergessenheit geratenes Modezubehör - wie Geldkatzen und Saudutten.

*Winter am See.

Wir machen eine winterliche Reise rund um den Ossiachersee in Kärnten. Von der Burg Landskron über den Affenberg bis hin zum Stift Ossiach gibt es in der Region vieles zu entdecken.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

