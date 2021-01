Feichtinger neue SPÖ Sprecherin für Freiwilligen- und Einsatzorganisationen

Wien (OTS/SK) - Elisabeth Feichtinger wurde diese Woche vom SPÖ-Parlamentsklub einstimmig zur neuen SPÖ-Sprecherin für Freiwilligen- und Einsatzorganisationen gewählt. „Freiwilliges Engagement hat in Österreich eine lange Tradition. Ich werde diesen Menschen, die tagtäglich einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, eine Stimme geben“, so Feichtinger. Zusätzlich ist Feichtinger neues Vollmitglied in den Ausschüssen: Land- und Forstwirtschaft, Konsumentenschutz und Sport sowie Ersatzmitglied im Unterrichts- und Gesundheitsausschuss. ****

Als Bürgermeisterin von Altmünster bringt Elisabeth Feichtinger ihre jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit und Koordination von Freiwilligen- und Einsatzorganisationen in das Amt der Sprecherin ein. Zu ihrer Rolle im Landwirtschaftsausschuss erklärt Feichtinger, dass „verantwortungsbewusste Agrarwirtschaft nachhaltigen Umweltschutz mit europäischen Standards vereinen muss. Ich setze mich dafür ein, dass landwirtschaftliche Familienbetriebe und die Bio-Landwirtschaft dabei nicht auf der Strecke bleiben.“ (Schluss) PP/ls

