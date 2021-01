ORF III am Freitag: „Der Österreichische Film“-Doppel mit Manuel Rubey und Henriette Confurius in „Die Fremde und das Dorf“

Außerdem: Andreas Prochaskas „Das finstere Tal“ u. a. mit Sam Riley, Tobias Moretti, Paula Beer und Erwin Steinhauer

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information liefert am Freitag, dem 22. Jänner 2021, in „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) wieder einen Überblick über das tagespolitische Geschehen.

Der Freitagabend ist ganz dem „Österreichischen Film“ gewidmet und startet mit „Die Fremde und das Dorf“ (20.15 Uhr) von Regisseur Peter Keglevic aus dem Jahr 2013. Nach einem Erdbeben in ihrer italienischen Heimat steht die junge Lehrerin Rosaria (Henriette Confurius) vor den Trümmern ihrer Existenz. Zur Erholung fährt sie mit einigen Schülerinnen und Schülern für ein paar Tage in eine steirische Gemeinde, in der sie ihr Herz sogleich an den ungestümen Jungbauern Josef (Manuel Rubey) verliert. Doch die Liebe der beiden steht unter keinem guten Stern. Eifersüchteleien zwischen Josef und seinem Bruder Franz (Max von Thun), ein tragischer Unfall und Anfeindungen seitens der Dorfgemeinschaft gefährden Rosarias Aufbruch in ein neues Leben.

Anschließend führt „Der Österreichische Film“ in „Das finstere Tal“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 2014. Die Verfilmung von Thomas Willmanns gleichnamigem Bestseller mit Sam Riley in der Hauptrolle entführt in ein karstiges Alpenhochtal Ende des 19. Jahrhunderts. In der furiosen Mischung aus vielschichtigem Western und packendem Drama sind in weiteren Rollen u. a. Paula Beer, Tobias Moretti, Clemens Schick, Florian Brückner, Erwin Steinhauer und Hans-Michael Rehberg zu sehen. Hinter der Kamera steht das Erfolgsduo Regisseur Andreas Prochaska und Drehbuchautor Martin Ambrosch.

