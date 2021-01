Wienerberger mit rascher Hilfe für Erdbebenopfer in Kroatien

Wien, 21.Jänner 2021 (OTS) - Nach den schweren Erdbeben in Kroatien unterstützt Wienerberger mit Soforthilfe die Versorgung von Menschen und den raschen Wiederaufbau der am stärksten betroffenen Regionen. Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch: „Wir sind tief betroffen vom Unglück unserer kroatischen Nachbarn. Es ist für uns selbstverständlich den notleidenden Menschen so rasch wie möglich mit Baumaterial aus unserem Haus zu helfen – das ist das Mindeste, was wir als Hersteller tun können. Wichtig ist, dass zuallererst jene, die ihr Zuhause verloren haben und zwischenzeitlich in Wohncontainern hausen müssen, mit sauberem Trinkwasser versorgt werden und eine intakte Abwasserversorgung haben. Das stellen wir mit der Lieferung von unseren Pipelife Rohrsystemen sicher und damit unterstützen wir jene, die jetzt am meisten Hilfe benötigen. Wir haben außerdem sofort Baumaterial in die am stärksten betroffenen Regionen geschickt, um beim Wiederaufbau der beschädigten Häuser zu helfen.“

Insgesamt hat Wienerberger in einer Soforthilfe-Aktion bisher ca. 150 Tonnen an Porotherm Ziegeln, Tondach Dachziegeln und 8.500 Pipelife Rohren plus 800 Stück Formteile und Verbindungen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Damit können die Versorgung von Obdachlosen sichergestellt, und die Voraussetzungen für einen organisierten Wiederaufbau der zerstörten Gebiete geschaffen werden. Wienerberger kooperierte dabei eng mit den lokalen Stadtverwaltungen, die eine schnelle Lieferung des dringend benötigten Materials ermöglichten.

Auch die Wienerberger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Unterstützung. So ist für die folgenden Wochen eine freiwillige Aktion bei Wienerberger Kroatien und Slowenien, Semmelrock und Pipelife geplant, um Lebensmittel, Hygieneartikel und andere notwendige Materialien zu sammeln.

Hohe Erdbebensicherheit mit Wienerberger

Neben der schnellen Ersthilfe wird sich Wienerberger auch pro-aktiv an der Phase des organisierten Wiederaufbaus in den betroffenen Regionen beteiligen. Gemeinsam mit Partnern werden neue Häuser errichtet, die den höchsten Standards in Punkto Erdbebensicherheit entsprechen. Als international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur verfügt das Unternehmen über ein erstklassiges Portfolio an erdbebensicheren Baumaterialien, die genau für dieses Anwendungsgebiet entwickelt und optimiert wurden. „Unser oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität von Menschen laufend zu verbessern. Dazu gehört auch, dass Menschen in Erdbebenrisikogebieten sicher wohnen und arbeiten können. Wir werden auch in Kroatien mit unseren hochinnovativen und sichersten Lösungen einen wichtigen Beitrag beim Wiederaufbau leisten“, so Heimo Scheuch abschließend.

Die Wienerberger Gruppe ist in Kroatien mit drei Werken und über 300 Mitarbeitern einer der führenden Anbieter von Ziegeln, Dachziegeln, Betonflächenbefestigungen sowie Rohrsystemen.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic,Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 587 Mio. €.

