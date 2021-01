Vizebürgermeister Wiederkehr: Schulbelegung im Durchschnitt bei 22%.

Wien (OTS) - Nach diversen Medienberichten präsentiert Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr die tatsächlichen Zahlen der Schulbelegung der aktuellen Woche: „Unsere Auswertung hat ergeben, dass diese Woche knapp 22 % der Schülerinnen und Schüler an Wiener Schulstandorten in Betreuung waren. Die bisher öffentlich diskutierten Zahlen sind nur an einzelnen Standorten und einzelnen Tagen zutreffend. Der Schnitt an betreuten Kindern liegt weit darunter.“



Demnach liegt die Betreuungsquote an den Wiener Volksschulen bei etwa 35% und bei den Neuen Mittelschulen bei zirka 11 %.



Wichtig ist dem Wiener Bildungsstadtrat eine Versachlichung der Debatte: „Wir sollten schon einen redlichen Blick auf die Zahlen werfen und das Gesamtbild betrachten. Mein Appell ist, die Kinder wenn möglich zu Hause zu lassen. Klar ist aber auch: Die Wiener Schulen sind und bleiben für jene Kinder offen, deren Eltern eine Betreuung brauchen“

so Wiederkehr abschließend.





