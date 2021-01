Niederösterreich Bahnen wurden mit dem Arbeitgeberzertifikat „Great Place to Work“ ausgezeichnet

LR Schleritzko/Komarek: „Auf diese Auszeichnung können wir stolz sein“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die blau-gelben Niederösterreich Bahnen wurden vom gleichnamigen unabhängigen Institut mit dem Arbeitgeberzertifikat „Great Place to Work“ ausgezeichnet und reihen sich damit unter die besten Arbeitgeber Österreichs. Basis der erfolgreichen Zertifizierung waren eine anonyme Umfrage unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Niederösterreich Bahnen Gruppe im Herbst 2020 und eine anschließende externe Bewertung der Unternehmenskultur. „Seit mittlerweile 30 Jahren arbeitet ‚Great Place to Work‘ mit erfolgreichen Unternehmen aller Branchen auf der ganzen Welt zusammen. Mit dem Ziel, die attraktivsten Arbeitgeber mit besonders guter Arbeitsplatzkultur vor den Vorhang zu holen. Ich freue mich sehr, dass unsere Niederösterreich Bahnen ab sofort dieses Zertifikat tragen und sich zu Österreichs besten Arbeitgebern zählen dürfen“, informiert Niederösterreichs Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Die Niederösterreich Bahnen sind mit sechs Bahnen, zwei Sesselbahnen und 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte Mobilitätsanbieter für Alltag und Freizeit des Landes Niederösterreich. „Wir haben uns 2020 erstmalig für das Arbeitgeberzertifikat beworben und wurden durch die positive Bewertung und die sehr hohe Zustimmung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unserer Unternehmenskultur auf Anhieb zertifiziert. Es sind also unsere engagierten Mitarbeiter selbst, die unsere Niederösterreich Bahnen zu einem ‚Great Place to Work‘ gekürt haben. Für dieses großartige Feedback ‚meines‘ Teams bin ich überaus dankbar. Auf diese Auszeichnung können wir gemeinsam stolz sein“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Great Place to Work® steht für mitarbeiterorientierte Arbeitgeberstandards und ist Synonym für Orte, an denen Arbeit Freude und Sinn gleichermaßen macht. Als unabhängiges, international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk in mehr als 50 Ländern weltweit steht Great Place to Work® für die Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkultur. Stammsitz des 1991 gegründeten Unternehmens ist San Francisco (USA). Auf Initiative der Europäischen Kommission wurde Great Place to Work® 2002 in allen damals 15 Mitgliedsstaaten eingeführt. Seitdem wurden in Österreich jedes Jahr die besten Arbeitgeber ausgezeichnet. www.greatplacetowork.at

Weitere Informationen zu den Niederösterreich Bahnen gibt es unter www.niederoesterreichbahnen.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

