„Bewusst gesund – Das Magazin“ am 23. Jänner: Corona-Schutzimpfung – für alle geeignet?

Prof. Heidemarie Holzmann, Mitglied des nationalen Impfgremiums, informiert – um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 23. Jänner 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

5G – wie sicher ist der neue Mobilfunkstandard?

Es soll Coronaviren verbreiten, die Vögel vom Himmel fallen lassen und Menschen schwer krank machen. Rund um 5G, den neuen Mobilfunkstandard, gibt es jede Menge Gerüchte, die bei manchen Menschen sogar dazu führen, dass sie Mobilfunkmasten in die Luft sprengen. Das ist insofern erstaunlich, als die Einführung älterer Mobilfunkgenerationen wie etwa GSM oder LTE vergleichsweise ohne größere Befürchtungen und Ängste vonstattenging. „Bewusst gesund“ hat sich angesehen, wie 5G physikalisch funktioniert und was medizinisch hinter der 5G-Panik stecken könnte. Gestaltung: Christian Kugler.

Corona-Schutzimpfung – für alle geeignet?

Die erste Phase der COVID-Impfstrategie wurde bereits eingeläutet und bis zum Sommer sollen laut Gesundheitsministerium alle impfwilligen Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Obwohl eine möglichst flächendeckende Immunisierung der Bevölkerung angestrebt wird, gibt es so manche Zweifel. Vor allem Menschen mit Autoimmunerkrankungen oder chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Morbus Crohn sind unschlüssig, ob die Impfung auch für sie sicher ist. Prof. Heidemarie Holzmann, Leiterin der Abteilung für angewandte medizinische Virologie der Medizinischen Universität Wien und Mitglied des nationalen Impfgremiums, informiert.

Elektronischer Impfpass

Im Oktober vergangenen Jahres wurde der elektronische Impfpass eingeführt – zuerst in Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Jetzt sollen mit der Corona-Impfung in ganz Österreich alle Impfungen über die e-card registriert und mit dem zentralen Impfregister und dem nationalen Impfplan verknüpft werden. Was das für die Patientinnen und Patienten bedeutet, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Nie aufgeben – eine Lehrerin kämpft sich ins Leben zurück

Barbara Gisser hat ihr Leben lang gerne geraucht – bis zur Diagnose Kehlkopfkrebs. Rauchen ist die Hauptursache für diese Krebsart. Nach der Operation musste die Tirolerin Schlucken und Sprechen erst wieder neu lernen. Ihren großen Traum, wieder zu unterrichten, hat sie mit starkem Willen und intensivem Training erreicht; sie steht – so es die Corona-Situation erlaubt – wieder im Klassenzimmer. Gestaltung:

Steffi Zupan.

Topfit – Training mit Ski-Star Lizz Görgl

Die ehemalige Skirennläuferin Lizz Görgl ist nach ihrer Sportkarriere nicht nur als Sängerin tätig, sondern betreibt auch weiterhin viel Sport. Mit ihrem Sieg bei „Dancing Stars“ 2019 hat sie gezeigt, dass sie nicht nur auf dem Schnee eine gute Figur macht. Inzwischen ist die 39-Jährige auch ausgebildete Konditionstrainerin und zeigt anderen, wie man sich richtig bewegt bzw. warum das für jeden Menschen gut ist – und das draußen in der Natur. Gestaltung: Steffi Zupan.

