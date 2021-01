NEOS Währing stimmen Umgestaltung des Gersthofer Platzls zu

Wien (OTS) - Im gestrigen Finanzausschuss der Währinger Bezirksvertretung wurde der Umbau des Gersthofer Platzls mit den Stimmen der Grünen und NEOS beschlossen. Das für die Nahversorgung so wichtige Gersthofer Platzl soll zu einem echten Grätzlzentrum aufgewertet werden. „Wir wollen die regionale Wirtschaft am Markt wiederbeleben und gegen den Leerstand vorgehen. Von der Aufwertung des Gersthofer Platzls wird nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern auch die Schulwegsicherheit und die lokale Wirtschaft profitieren“, erklärt NEOS Bezirksrätin Karin Riebenbauer.

Welche Wünsche die Währinger_innen selbst an das Gersthofer Platzl stellen hat die Agendagruppe „Lebenswertes Gersthof“ in einem umfassenden Bürger_innenprojekt evaluiert. „Transparente Planungsprozesse mit umfassender Bürger_innenbeteiligung sind möglich und werden gut angenommen. Das hat das Gersthofer Platzl deutlich gezeigt“, freut sich Riebenbauer. Konkret vorgesehen ist mehr Platz für Fußgänger_innen und Radfahrer_innen. Außerdem sollen Umbauten die Geschwindigkeit der Autofahrer_innen reduzieren und so die Sicherheit erhöhen. „Dass die lang erforderliche Umgestaltung endlich umgesetzt wird, ist ein toller Auftakt. Wir hoffen in einem nächsten Schritt auch die Radwege im Grätzl weiter ausbauen zu können“, so die Bezirksrätin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu